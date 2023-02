Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử tại nhà riêng ở Thanh Hoá

Ngày 6/2, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, vị lãnh đạo xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn thôn Lê Lợi vừa xảy ra vụ việc ông Chu Huy H. (SN 1978) bị thương nặng bên cạnh vợ là bà Chu Thị H (SN 1978) tử vong bất thường tại nhà riêng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, sáng cùng ngày, một số người dân xã Hoằng Đông đi ngang qua số nhà 21, ngõ 1, Tỉnh lộ 510 B, thôn Lê Lợi, thì phát hiện ông H bị thương nặng, bên cạnh là người vợ đã tử vong.

Người dân đã khẩn trương đưa ông H đi cấp cứu, đồng thời báo tin đến Công an xã Hoằng Đông. Nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Đông đã tới bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có một con dao gọt hoa quả và một con dao rựa. Nạn nhân tử vong với khoảng 15 nhát đâm ở người và tay, trong đó có một nhát trúng tim.

Vị lãnh đạo UBND xã Hoằng Đông nói: "Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng loại bỏ nghi vấn gia đình nạn nhân bị sát hại. Người chồng sau khi đâm tử vong vợ đã dùng dao tự tử với khoảng 30 nhát đâm. Sức khỏe người này đang nguy kịch".

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, vợ chồng ông H là lao động tự do và có 2 người con. Ông H. đang hưởng trợ cấp theo Nghị định 67 do mất sức lao động.

Hiện vụ chồng sát hại vợ rồi tự tử tại nhà riêng ở Thanh Hoá đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.