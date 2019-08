Nghi án 2 người đàn ông U60 xâm hại tình dục 2 chị em ruột, 1 cháu mang thai

Vụ việc 2 người đàn ông U60 xâm hại tình dục 2 chị em ruột đang gây rúng động.

Theo phản ánh của anh P.V.Đ (SN 1972, trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đến cơ quan công an, hai con gái của anh là P.T.N.Q (SN 2003) và P.T.T (SN 2005) đã bị xâm hại tình dục. Đáng chú ý, cháu Q hiện đang chuẩn bị lên lớp 10 nhưng lại mang thai đến tháng thứ 5.

Hai người đàn ông bị tố cáo làm hai chị em có bầu là Đ.V.S. (SN 1962) và Đ.V.C (SN 1966).

Đường vào nhà hai nữ sinh.

Cũng theo lời người bố, hai con gái anh bị S. và C. xâm hại tình dục nhiều lần. Con gái đầu của anh Đ. cũng chưa rõ ai là tác giả của cái thai khoảng 20 tuần trong bụng. Bên cạnh đó, cháu T., con gái út của anh Đ kể lại trước đây cũng đã bị hai người đàn ông trên xâm hại.

Nhà của hai đối tượng S. và C. cách không xa nhà hai nữ sinh.

Liên quan đến vụ việc hai người đàn ông U60 xâm hại tình dục hai chị em ruột , một lãnh đạo công an xã Sơn Đông xác nhận đơn vị có tiếp nhận đơn trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã báo cáo Công an thị xã Sơn Tây tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Hai đối tượng bị tố cáo và hai bé gái đã được công an mời lên trụ sở lấy lời khai.

Thai nhi trong bụng nữ sinh Q. hiện đang được đưa đi giám định.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

