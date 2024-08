Nghệ An: Truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 6/8, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Lầu Bá Giờ (SN 1976) tên gọi khác Lầu Nhìa Giờ hoặc Lầu Nỏ Và, trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, sau hơn 10 năm trốn nã.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lầu Bá Giờ.

Lầu Bá Giờ bị Cơ quan công an ra Quyết định truy nã số 29/C47 ngày 17/12/2014 về tội mua bán trái phép chất ma túy trong vụ 18 bánh heroin và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định truy nã số 01/PC04 ngày 02/12/2018 về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, trong vụ 60 bánh heroin.



Bỏ trốn ra nước ngoài, Giờ vẫn tiếp tục có biểu hiện nghi liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Để tránh sự truy tìm của cơ quan công an, Giờ liên tục thay đổi chỗ ở, thiết lập các mối quan hệ cá nhân đặc biệt, di chuyển qua nhiều địa phương khác nhau tại nước ngoài.

Mặc dù sau 10 năm lẩn trốn, đối tượng đã có những thay đổi nhất định về hình dáng, đặc điểm nhận dạng, song vẫn không qua khỏi tầm ngắm của cơ quan công an.

Khoảng 10h15 ngày 3/8, tại bản Thông Xén, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhamxay (Lào), tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Bolikhamxay vây bắt Lầu Bá Giờ. Mặc dù đối tượng chống trả quyết liệt hòng chạy thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật 1.600 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng và một số tang vật liên quan khác.

Công an huyện Kỳ Sơn và Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao đối tượng Lầu Bá Giờ cho Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định của pháp luật.

>>>Mời độc giả xem thêm video FBI truy nã một người Việt vì rửa 3 tỷ USD tiền số: