Nữ quái buôn hàng trắng “sa lưới” sau 15 năm trốn nã

Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an Lào và các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy sau 15 năm lẩn trốn.

Theo thông tin ban đầu, năm 2009, Hạ Y Đía (SN 1982, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Thời điểm đó, Đía mang thai nên được tại ngoại tại nhà.

Hạ Y Đía tại Cơ quan CSĐT.

Ngay sau đó, Hạ Y Đía bỏ trốn sang Lào. Được sự giúp đỡ của bố mẹ chồng sinh sống lâu năm tại Lào, một thời gian ngắn Hạ Y Đía được nhập quốc tịch Lào.

Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 14/3, Hạ Y Đía bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

