Bắt giữ đối tượng truy nã sau 12 năm lẩn trốn tại Lào ​

Ngày 9/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Lý Nhìa Chùa phạm tội “Trộm cắp tài sản” sau hơn 12 năm lẩn trốn tại Lào.



Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được thông tin về đối tượng Lý Nhìa Chùa (SN 1984, có hộ khẩu thường trú tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn truy nã theo Quyết định số 01 ngày 18/12/2011 về tội “Trộm cắp tài sản”, đang lẩn trốn và sinh sống tại huyện Mường Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào.

Đối tượng Lý Nhìa Chùa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lào.

Được biết, đối tượng đã lẩn trốn hơn 12 năm và thường xuyên thay đổi địa điểm sinh hoạt, làm việc nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng của ta và nước bạn Lào khi tiến hành truy bắt.

Sau quá trình điều tra, khoảng 23h ngày 4/4, xác định Lý Nhìa Chùa đang lẩn trốn tại một nhà dân trên địa bàn, Tổ công tác Công an thị xã Hoàng Mai đã bất ngờ áp sát, khống chế bắt giữ đối tượng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đã áp giải đối tượng về Nghệ An, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và bàn giao cho Công an huyện Kỳ Sơn xử lý theo đúng quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video FBI truy nã một người Việt vì rửa 3 tỷ USD tiền số: