Nghệ An: Tạm giữ đối tượng hiếp dâm người phụ nữ gần 60 tuổi

Ngày 27/6, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đang tạm giữ đối tượng Đặng Trung Bá (47 tuổi, trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra, trước đó ít ngày, ông Bá đi uống rượu về đã lẻn vào gia đình bà N. (58 tuổi, trú huyện Tân Kỳ).

Thấy chồng bà N. đang đi vắng nên đối tượng đã khống chế bà N. để thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc hành sự, nạn nhân đã kêu van và chống cự quyết liệt, buộc ông Bá phải bỏ chạy trốn.

Ông Đặng Trung Bá, đối tượng hiếp dâm người phụ nữ gần 60 tuổi. Ảnh: PLO Nhận được thông tin trình báo, Công an huyện Tân Kỳ đã phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ được Bá khi ông này đang lẩn trốn tại huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An).



Bước đầu tại cơ quan công an, ông Bá đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, tại Bắc Giang cũng xảy ra một vụ người phụ nữ lớn tuổi bị hiếp dâm. Cụ thể, khoảng 21h ngày 16/6, sau buổi tập dưỡng sinh cùng mọi người tại nhà văn hóa, bà T.T.T. (SN 1955, trú tại thôn Trường Thịnh, xã Quang Thịnh) đi xe đạp về nhà. Khi đi qua khu vực ruộng lúa vắng người, còn cách nhà khoảng hơn 100 mét thì bà T. bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, kéo xuống ruộng lúa mới gặt cạnh đó và có hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Khi thấy bà T. kêu cứu và kháng cự, 2 thanh niên này đã hành hung khiến nạn nhân gãy một chiếc răng và bầm tím vùng mặt.

Ngày 17/6, tiếp nhận thông báo từ Công an xã Quang Thịnh, Công an huyện Lạng Giang đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau 2 ngày tích cực điều tra, Công an huyện Lạng Giang đã xác định được 2 đối đối tượng hiếp dâm bà T là Nguyễn Văn Chỉ (SN 1993) và Nguyễn Văn Yên (SN 1999, cùng trú tại thôn Sâu, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang). Ngay sau đó, 2 đối tượng Chỉ và Yên đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, hai nam thanh niên khai nhận là người đã hãm hiếp bà T.. Đồng thời cho biết, trước đó có sử dụng ma túy tổng hợp và bia. Khi đi tới khu vực thôn Trường Thịnh, thấy bà T. đi xe đạp một mình, đường vắng nên các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Lạng Giang điều tra, làm rõ.