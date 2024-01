Nghệ An: Lao xe vào tổ công tác khiến 1 CSGT bị thương rồi bỏ trốn

Ngày 19/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Quế Phong vừa tiến hành khởi tố các đối tượng Ngân Văn Hùng, Quang Văn Trung và Vi Văn Chương về tội Chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng Vi Văn Chương, Ngân Văn Hùng và Quang Văn Trung tại cơ quan Công an. (Ảnh Công an tỉnh Nghệ An)

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 6/1, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo có một người đàn ông điều khiển xe ôtô bán tải mang BKS: 37C-361.33 đi từ thị trấn Kim Sơn về xã Châu Kim, huyện Quế Phong có biểu hiện sử dụng rượu bia, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tổ công tác đã nhanh chóng tiến hành tuần tra, phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện là Ngân Văn Hùng (SN 1993), trú tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong đã không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Đối tượng đã điều khiển ô tô lùi về phía sau và ý định quay đầu bỏ chạy. Tổ công tác tiếp tục yêu cầu lái xe dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Ngân Văn Hùng vẫn điều khiển phương tiện tiến về phía trước đâm vào xe môtô chuyên dụng của Tổ công tác đổ xuống đường khiến 1 đồng chí CSGT bị thương, sau đó Hùng tăng ga bỏ chạy.

Quá trình xảy ra vụ việc, trên ô tô bán tải BKS: 37C-361.33 do Ngân Văn Hùng điều khiển còn có Quang Văn Trung (SN 1994) và Vi Văn Chương (SN 1987), đều trú tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Các đối tượng này đã không khuyên giải còn có hành động xúi giục Hùng chống đối lực lượng chức năng và bỏ chạy.

Đến 8h ngày 7/1, nhận thức được hành vi sai trái của mình nên Ngân Văn Hùng đã đến cơ quan Công an đầu thú. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan, ngày 16/1, CQĐT Công an huyện Quế Phong đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngân Văn Hùng, Quang Văn Trung và Vi Văn Chương về tội Chống người thi hành công vụ, theo quy định tại Khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự; ra lệnh tạm giam đối với Ngân Văn Hùng và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với Quang Văn Trung và Vi Văn Chương.

Hiện vụ lao xe vào tổ công tác, 1 CSGT bị thương rồi bỏ trốn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.