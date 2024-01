3 người tử vong do cưa bom: Hám lợi nhỏ, mất cả tính mạng

Cưa bom khiến 3 người ở Cà Mau tử vong: Ngày 18/1, UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin bước đầu từ người nhà nạn nhân, vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Ngọc Tư (SN 1982, ở thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) mò được quả bom nên kéo về để gần nhà. Ông Tư có ý định cưa quả bom ra để bán phế liệu nhưng bị người thân can ngăn. Sau đó, ông Tư cùng 2 người khác đã vận chuyển quả bom bằng chiếc vỏ lãi sang bìa rừng bên kia bờ sông Cửa Lớn, dùng cưa điện để cưa bom, dẫn đến vụ việc đau lòng. Cơ quan chức năng địa phương xác định, cả 3 nạn nhân trong vụ việc là người thân trong cùng gia đình và đều đã tử vong. Một người đàn ông tử vong tại chỗ, nghi do bom nổ: Sáng 28/6/2023, tại khu vực gần cầu Bến Giá nhỏ, ở xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh xảy ra một vụ nổ nghi do bom, làm ông Võ Hoài B. (63 tuổi, ngụ xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh) chết tại chỗ, cơ thể không nguyên vẹn. Vào thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có ông B. ở nhà một mình. Một người dân gần nhà ông B. cho biết, cách đây khoảng 10 năm, trong lúc đào ao phía sau nhà, ông B. có đào được một trái bom (không rõ loại gì) đã bị sét và đem về để bên hông nhà. Nghi cưa bom phát nổ, 6 người thương vong: Chiều 2/4/2023, tại gara ô tô Lê Hiển, xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, người dân xóm 12 nghe một tiếng nổ lớn. Khi nhiều người chạy đến hiện trường thì phát hiện chủ gara ô tô tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương, trong đó có 3 trẻ em. Thông tin ban đầu nghi cưa bom phát nổ làm chủ gara ô tô chết tại chỗ, 5 người khác bị thương Người đàn ông ở Bạc Liêu tử vong do nổ đầu đạn cối: Sáng 28/2/2023, nhiều người bỗng giật mình bởi tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Hồ Thanh Long (SN 1986, trú tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Khi mọi người chạy đến thì phát hiện một người đã tử vong, cơ thể không còn nguyên vẹn nên trình báo cơ quan chức năng. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do nổ đầu đạn cối 60mm, trọng lượng 1,33kg. Cưa đầu đạn, 1 người tử vong: Chiều 22/3/2022, anh Mai Đình Sơn (41 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) sử dụng cưa tay cưa đầu đạn (chưa rõ kích cỡ) để bán sắt vụn. Gia đình anh Sơn chuyên thu mua và buôn bán sắt vụn. Khi đang cưa thì đầu đạn phát nổ khiến 1 chân và 1 bàn tay của anh Sơn bị phá nát. Trên người bị găm nhiều mảnh đạn. Sau khi xảy ra vụ việc, người thân và người dân đưa anh Sơn đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đến hơn 16h cùng ngày thì nạn nhân tử vong. Cưa bom lấy thuốc nổ, một người tử vong: Ngày 27/3/2019, khi anh Lý Văn Tuấn (39 tuổi; ngụ thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nhặt được quả bom đã cưa khiến quả bom phát nổ, nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, anh Lý Văn Tuấn có vợ và hai con học lớp 11 và lớp 1, gia đình hoàn cảnh khó khăn vì không có vườn tược, làm nghề đào giếng nuôi con ăn học. Ngay sau vụ nổ, người dân địa phương đã kêu gọi vận động quên góp để lo hậu sự cho anh Tuấn. >>> Xem thêm video: Nga phá hủy nơi ẩn náu của lực lượng Ukraine bằng bom dẫn đường.

Cưa bom khiến 3 người ở Cà Mau tử vong: Ngày 18/1, UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin bước đầu từ người nhà nạn nhân, vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Ngọc Tư (SN 1982, ở thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) mò được quả bom nên kéo về để gần nhà. Ông Tư có ý định cưa quả bom ra để bán phế liệu nhưng bị người thân can ngăn. Sau đó, ông Tư cùng 2 người khác đã vận chuyển quả bom bằng chiếc vỏ lãi sang bìa rừng bên kia bờ sông Cửa Lớn, dùng cưa điện để cưa bom, dẫn đến vụ việc đau lòng. Cơ quan chức năng địa phương xác định, cả 3 nạn nhân trong vụ việc là người thân trong cùng gia đình và đều đã tử vong. Một người đàn ông tử vong tại chỗ, nghi do bom nổ: Sáng 28/6/2023, tại khu vực gần cầu Bến Giá nhỏ, ở xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh xảy ra một vụ nổ nghi do bom, làm ông Võ Hoài B. (63 tuổi, ngụ xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh) chết tại chỗ, cơ thể không nguyên vẹn. Vào thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có ông B. ở nhà một mình. Một người dân gần nhà ông B. cho biết, cách đây khoảng 10 năm, trong lúc đào ao phía sau nhà, ông B. có đào được một trái bom (không rõ loại gì) đã bị sét và đem về để bên hông nhà. Nghi cưa bom phát nổ, 6 người thương vong: Chiều 2/4/2023, tại gara ô tô Lê Hiển, xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, người dân xóm 12 nghe một tiếng nổ lớn. Khi nhiều người chạy đến hiện trường thì phát hiện chủ gara ô tô tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương, trong đó có 3 trẻ em. Thông tin ban đầu nghi cưa bom phát nổ làm chủ gara ô tô chết tại chỗ, 5 người khác bị thương Người đàn ông ở Bạc Liêu tử vong do nổ đầu đạn cối: Sáng 28/2/2023, nhiều người bỗng giật mình bởi tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Hồ Thanh Long (SN 1986, trú tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Khi mọi người chạy đến thì phát hiện một người đã tử vong, cơ thể không còn nguyên vẹn nên trình báo cơ quan chức năng. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do nổ đầu đạn cối 60mm, trọng lượng 1,33kg. Cưa đầu đạn, 1 người tử vong: Chiều 22/3/2022, anh Mai Đình Sơn (41 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) sử dụng cưa tay cưa đầu đạn (chưa rõ kích cỡ) để bán sắt vụn. Gia đình anh Sơn chuyên thu mua và buôn bán sắt vụn. Khi đang cưa thì đầu đạn phát nổ khiến 1 chân và 1 bàn tay của anh Sơn bị phá nát. Trên người bị găm nhiều mảnh đạn. Sau khi xảy ra vụ việc, người thân và người dân đưa anh Sơn đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đến hơn 16h cùng ngày thì nạn nhân tử vong. Cưa bom lấy thuốc nổ, một người tử vong: Ngày 27/3/2019, khi anh Lý Văn Tuấn (39 tuổi; ngụ thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nhặt được quả bom đã cưa khiến quả bom phát nổ, nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, anh Lý Văn Tuấn có vợ và hai con học lớp 11 và lớp 1, gia đình hoàn cảnh khó khăn vì không có vườn tược, làm nghề đào giếng nuôi con ăn học. Ngay sau vụ nổ, người dân địa phương đã kêu gọi vận động quên góp để lo hậu sự cho anh Tuấn. >>> Xem thêm video: Nga phá hủy nơi ẩn náu của lực lượng Ukraine bằng bom dẫn đường.