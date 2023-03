Nghệ An: Danh tính nạn nhân vụ 3 mẹ con bị xe tải cán chết

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào hồi 7h5 ngày 6/3/2023 tại Km05+800, đường tỉnh 542E, thuộc xóm 9B, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, giữa xe ô tô tải 14C-201.03, do Nguyễn Duy Quân, sinh năm 1986, trú tại xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc, Nghệ An điều khiển, với xe mô tô 37N1-576.04 do Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1997, thường trú xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên điều khiển, chở theo 3 người con là: Hoàng Kim Oanh sinh năm 2016, Hoàng Văn Bảo, sinh năm 2014 và Hoàng Văn Trọng, sinh năm 2018, trú tại xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung. Hậu quả làm 3 người chết tại chỗ và 1 người bị thương,

Cụ thể: Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1997, trú tại xóm Bùi Hà, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, nghệ An), (đã chết) Hoàng Văn Bảo, (sinh năm 2014- đã chết); Hoàng Kim Oanh, (Sinh năm 2016- đã chết) Hoàng Văn Trọng, (sinh năm 2018) bị thương nhẹ hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, UBND tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh đã tổ chức kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan triển khai một số công tác ban đầu. Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường; chỉ đạo, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Hưng Nguyên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tham gia bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn; phối hợp chính quyền địa phương và đơn vị quản lý giao thông kịp thời có mặt, điều tiết giao thông, tổ chức cứu nạn, tiến hành các bước điều tra ban đầu.

Hiện vụ 3 mẹ con bị xe tải cán chết ở Nghệ An đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.