NASA phát hiện dấu vết cực choáng của cuộc “tấn công ngoài hành tinh"

Miệng hố va chạm lớn nhất thế giới được hình thành trong vòng 100.000 năm qua đã được tìm thấy tại hạt Xiuyan, tỉnh ven biển Liêu Ninh, phía Đông Bắc Trung Quốc. Sau khi được ghi nhận bởi Đài quan sát Trái Đất của NASA, vào tháng 7-2021, một nhóm khoa học gia đã tiếp cận hiện trường. Theo ghi nhận, miệng hố va chạm được đặt lên Yilan có đường kính khoảng 1,85 km. Kết quả khảo sát cho thấy một cấu trúc địa chất ở dãy núi Lesser Xing'an có kết cấu như một vùng trũng được tạo nên do tác động mạnh từ phía trên: một miệng hố va chạm rõ ràng và sắc nét, hình lưỡi liềm. Dựa theo kết quả xác định niên đại bằng đồng vị carbon phóng xạ của than và trầm tích từ địa điểm do NASA thực hiện, các nhà khoa học đã xác định cuộc tấn công từ ngoài hành tinh này xảy ra 46.000 đến 53.000 năm về trước. Để thu thập trầm tích, các nhà khoa học đã khoan một lõi ở trung tâm miệng hố va chạm. Lõi khoan này cũng tiết lộ sâu 100 mét bên dưới miệng hố là mọt phiến đá granite nung dày gần 320 mét, là loại đá granite đặc biệt được tạo thành nhiều mảnh đá kết dính với nhau như ma trận. Đó chính là hậu quả mà một thiên thạch đã để lại khi "dội bom" xuống mặt đất, khiến đá tan chảy rồi lại kết tinh. Nhiều mảnh thủy tinh thiên thạch hình giọt nước cũng được thu thập trong lớp trầm tích này. Theo tiến sĩ Chen Ming từ Viện Địa hóa Quảng Châu, thành viên nhóm nghiên cứ, một phần của vành phía Nam miệng hố va chạm Yilan bị mất do đó cấu trúc địa chất nhìn từ trên cao có hình dạng giống như lưỡi liềm, là dạng hố va chạm hiếm trên Trái Đất Hố va chạm là một vùng trũng hình tròn hoặc gần tròn trên bề mặt của một hành tinh, vệ tinh tự nhiên hay các thiên thể khác trong hệ Mặt Trời được hình thành từ sự va chạm với vận tốc cực cao của các thiên thể nhỏ vào bề mặt của các thiên thể lớn hơn. Khác với miệng núi lửa là kết quả của các vụ nổ hoặc sự sụp đổ từ bên trong, các hố va chạm đặc biệt nhô cao ở các rìa và đáy có địa hình thấp hơn địa hình xung quanh. Các hố va chạm có nhiều kích thước khác nhau như các vùng trũng nhỏ, đơn giản có dạng chén đến các bồn trũng lớn, phức tạp và có nhiều vòng tròn. Các hố va chạm do thiên thạch có lẽ là một ví dụ về hố va chạm nhỏ phổ biến nhất trên bề mặt Trái Đất. Mời các bạn xem video: NASA công bố hình ảnh vụ nổ thiên thạch cực mạnh. Nguồn: THĐT

