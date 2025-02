Nghệ An có thêm hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 25/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 27 (kỳ họp chuyên đề) với nhiều nội dung. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An và ông Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An.

Với 100% đại biểu dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu, ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Như vậy, hiện nay UBND tỉnh Nghệ An có 5 phó chủ tịch gồm: ông Bùi Thanh An, ông Bùi Đình Long, ông Nguyễn Văn Đệ, ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh.

Ông Hoàng Phú Hiền (sinh ngày 3/2/1975; Quê quán: huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Ngày vào Đảng chính thức 29/10/2002. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Cầu đường. Trình độ chính trị: Cao cấp.

Ông Phùng Thành Vinh (sinh ngày 8/4/1974; Quê quán: xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ngày vào Đảng chính thức 4/2/2003. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thủy Lợi. Trình độ chính trị: Cao cấp.