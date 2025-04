Giang hồ Đức “Cổ Lễ” và hàng loạt vụ đâm chém rùng rợn

Nguyễn Văn Đức (biệt danh Đức 'Cổ Lễ'), thường trú tại xã Bình Minh huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, vốn được biết đến là một giang hồ cộm cán và khá có tiếng tăm trong giới xã hội đen. Biệt danh “Cổ Lễ” gắn với địa danh thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh - Nam Định) nơi Đức sinh ra. Học hết lớp 12, Nguyễn Văn Đức nghỉ học rồi lang bạt lên Hà Nội làm ăn. Khi còn vô danh, Đức tiếp cận và chơi với dân xã hội. Sau đó, Đức bắt đầu làm ăn với những vụ cho vay nặng lãi, đâm chém... Đức có sở thích xăm trổ đầy người và cách hành xử manh động, sẵn sàng ra tay xử con nợ nếu "ngứa mắt". Thời điểm năm 2006 - 2007, chỉ một vài vụ đâm chém con nợ, cái tên Đức "Cổ Lễ" đã nổi như cồn trong giới giang hồ miền Bắc. Tháng 8/2007, anh Nguyễn Trọng T.(ở Ba Đình, Hà Nội) vay tiền Đức chưa trả được. Cho rằng thái độ của con nợ coi thường mình, Đức “Cổ Lễ” đã rủ 2 đối tượng khác đi "xử lý". (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi gặp anh T. tại ngã ba Giảng Võ - Núi Trúc (Hà Nội), hai đối tượng đi cùng Đức "Cổ Lễ" lập tức dùng dao chém. Nạn nhân bỏ chạy sang đường thì Đức "Cổ Lễ" dùng xe máy lao theo, đâm anh T. ngã vật ra đường. Sau vụ đâm con nợ giữa thanh thiên bạch nhật, Đức "Cổ Lễ" bị công an truy nã nên bỏ lại vợ con ở Hà Nội, trốn vào miền Nam. Khi hành tẩu giang hồ, Đức "Cổ Lễ" thường dùng Chứng minh nhân dân giả. Đối tượng đã từng bị phát hiện lấy tên giả là Nguyễn Xuân Nam (1983). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 2/1/2009, khi quay về Hà Nội, Đức "Cổ Lễ" đang uống rượu tại vũ trường Diamond thì bị Công an phường Hàng Bột (Đống Đa) bắt giữ. Sau đó, đối tượng bị TAND quận Ba Đình xử phạt 6 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Không chỉ đâm chém con nợ, Đức Cổ Lễ và đám đàn em còn gây ra là vụ việc “dằn mặt” chấn động giới giang hồ. Điển hình là vụ "dằn mặt" Phạm Đức Thuận tại nhà hàng Sen Đông Dương, ở quận 1, TP HCM. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo đó, khoảng 18h ngày 5/6/2014, khi đang nhậu tại nhà hàng này, nhóm của Thuận có gọi điện cho Đức “Cổ Lễ” đến gặp để thương lượng giải quyết mâu thuẫn từ trước giữa hai bên. Chỉ 15 phút sau, Đức đi cùng Đào Xuân Nam, tức Nam “con” đến ngồi cùng bàn nói chuyện nhưng không tìm được tiếng nói chung nên bỏ về. Đến 21h cùng ngày, Đức, Nam cùng 3 đàn em quay trở lại, đạp cửa xông vào phòng nơi Thuận và một số bạn bè đang ngồi nhậu. Một trong 3 đàn em của Đức rút súng chĩa thẳng vào Thuận khống chế. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đức tiếp tục lao đến tóm cổ Tùng “con” lôi ra ngoài và dùng tay ra hiệu cho đàn em cầm mã tấu "xử "Tùng, Thuận khiến cả hai gục tại chỗ. Sau khi gây án, Đức bỏ trốn. Đến khoảng 19h ngày 30/9/2014, Đức “Cổ Lễ” đi xe máy Lead màu trắng, đeo túi xách màu nâu xuất hiện tại khu vực cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô thì bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ. Khám trong chiếc túi xách màu nâu, các trinh sát thu được 1 khẩu súng ngắn K59, trong băng tiếp đạn có 7 viên đạn; 1 khẩu súng ngắn K54, trong băng tiếp đạn có 7 viên; 5 điện thoại di động các loại, 8 sim điện thoại... Mặc dù là trùm giang hồ khét tiếng khiến dân xã hội đen từ Bắc chí Nam ghê sợ, cũng như gây ra hàng loạt vụ việc vi phạm pháp luật, nhưng Đức “Cổ Lễ” lại "chạy" cho mình bệnh án tâm thần nên thoát sự trừng phạt của pháp luật. Cùng vì có bệnh án tâm thần, Đức được Công an TP HCM đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà. Quá trình sinh hoạt, điều trị tại bệnh viện tâm thần, Đức "Cổ Lễ" đã xảy ra xích mích với nhiều bệnh nhân, trong đó có Mạc Như Thâu (SN 1992, trú tại Thới Quảng, Bình Phước). Thâu cũng bị đưa đi điều trị bắt buộc, sau khi gây ra một vụ giết người. Vì xích mích nên đêm 14/4/2017, Thâu đã bất ngờ dùng hung khí đâm Đức. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đức "Cổ Lễ" đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Đức "Cổ Lễ" đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Cái chết của Đức Cổ Lễ khiến giới giang hồ từ Bắc chí Nam xôn xao. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Vì sao giang hồ Bình 'Đen' bị bắt?.

Nguyễn Văn Đức (biệt danh Đức 'Cổ Lễ'), thường trú tại xã Bình Minh huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, vốn được biết đến là một giang hồ cộm cán và khá có tiếng tăm trong giới xã hội đen. Biệt danh “Cổ Lễ” gắn với địa danh thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh - Nam Định) nơi Đức sinh ra. Học hết lớp 12, Nguyễn Văn Đức nghỉ học rồi lang bạt lên Hà Nội làm ăn. Khi còn vô danh, Đức tiếp cận và chơi với dân xã hội. Sau đó, Đức bắt đầu làm ăn với những vụ cho vay nặng lãi, đâm chém... Đức có sở thích xăm trổ đầy người và cách hành xử manh động, sẵn sàng ra tay xử con nợ nếu "ngứa mắt". Thời điểm năm 2006 - 2007, chỉ một vài vụ đâm chém con nợ, cái tên Đức "Cổ Lễ" đã nổi như cồn trong giới giang hồ miền Bắc. Tháng 8/2007, anh Nguyễn Trọng T.(ở Ba Đình, Hà Nội) vay tiền Đức chưa trả được. Cho rằng thái độ của con nợ coi thường mình, Đức “Cổ Lễ” đã rủ 2 đối tượng khác đi "xử lý". (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi gặp anh T. tại ngã ba Giảng Võ - Núi Trúc (Hà Nội), hai đối tượng đi cùng Đức "Cổ Lễ" lập tức dùng dao chém. Nạn nhân bỏ chạy sang đường thì Đức "Cổ Lễ" dùng xe máy lao theo, đâm anh T. ngã vật ra đường. Sau vụ đâm con nợ giữa thanh thiên bạch nhật, Đức "Cổ Lễ" bị công an truy nã nên bỏ lại vợ con ở Hà Nội, trốn vào miền Nam. Khi hành tẩu giang hồ, Đức "Cổ Lễ" thường dùng Chứng minh nhân dân giả. Đối tượng đã từng bị phát hiện lấy tên giả là Nguyễn Xuân Nam (1983). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 2/1/2009, khi quay về Hà Nội, Đức "Cổ Lễ" đang uống rượu tại vũ trường Diamond thì bị Công an phường Hàng Bột (Đống Đa) bắt giữ. Sau đó, đối tượng bị TAND quận Ba Đình xử phạt 6 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Không chỉ đâm chém con nợ, Đức Cổ Lễ và đám đàn em còn gây ra là vụ việc “dằn mặt” chấn động giới giang hồ. Điển hình là vụ "dằn mặt" Phạm Đức Thuận tại nhà hàng Sen Đông Dương, ở quận 1, TP HCM. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo đó, khoảng 18h ngày 5/6/2014, khi đang nhậu tại nhà hàng này, nhóm của Thuận có gọi điện cho Đức “Cổ Lễ” đến gặp để thương lượng giải quyết mâu thuẫn từ trước giữa hai bên. Chỉ 15 phút sau, Đức đi cùng Đào Xuân Nam, tức Nam “con” đến ngồi cùng bàn nói chuyện nhưng không tìm được tiếng nói chung nên bỏ về. Đến 21h cùng ngày, Đức, Nam cùng 3 đàn em quay trở lại, đạp cửa xông vào phòng nơi Thuận và một số bạn bè đang ngồi nhậu. Một trong 3 đàn em của Đức rút súng chĩa thẳng vào Thuận khống chế. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đức tiếp tục lao đến tóm cổ Tùng “con” lôi ra ngoài và dùng tay ra hiệu cho đàn em cầm mã tấu "xử "Tùng, Thuận khiến cả hai gục tại chỗ. Sau khi gây án, Đức bỏ trốn. Đến khoảng 19h ngày 30/9/2014, Đức “Cổ Lễ” đi xe máy Lead màu trắng, đeo túi xách màu nâu xuất hiện tại khu vực cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô thì bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ. Khám trong chiếc túi xách màu nâu, các trinh sát thu được 1 khẩu súng ngắn K59, trong băng tiếp đạn có 7 viên đạn; 1 khẩu súng ngắn K54, trong băng tiếp đạn có 7 viên; 5 điện thoại di động các loại, 8 sim điện thoại... Mặc dù là trùm giang hồ khét tiếng khiến dân xã hội đen từ Bắc chí Nam ghê sợ, cũng như gây ra hàng loạt vụ việc vi phạm pháp luật, nhưng Đức “Cổ Lễ” lại "chạy" cho mình bệnh án tâm thần nên thoát sự trừng phạt của pháp luật. Cùng vì có bệnh án tâm thần, Đức được Công an TP HCM đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà. Quá trình sinh hoạt, điều trị tại bệnh viện tâm thần, Đức "Cổ Lễ" đã xảy ra xích mích với nhiều bệnh nhân, trong đó có Mạc Như Thâu (SN 1992, trú tại Thới Quảng, Bình Phước). Thâu cũng bị đưa đi điều trị bắt buộc, sau khi gây ra một vụ giết người. Vì xích mích nên đêm 14/4/2017, Thâu đã bất ngờ dùng hung khí đâm Đức. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đức "Cổ Lễ" đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Đức "Cổ Lễ" đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Cái chết của Đức Cổ Lễ khiến giới giang hồ từ Bắc chí Nam xôn xao. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Vì sao giang hồ Bình 'Đen' bị bắt?.