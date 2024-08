Ngày 17/8, Trung Bộ vẫn là nơi nắng nóng nhất cả nước

Khu vực Bắc Bộ, lưu ý có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Mức nhiệt Tây Bắc Bộ từ 22-35 độ C. Còn với Đông Bắc Bộ từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trung Bộ nắng nóng tiếp diễn khắp các tỉnh thành, mức nhiệt Thanh Hoá - Hà Tĩnh, cao từ 32-34 độ C. Từ Quảng Bình- Bình Thuận nắng nóng gay gắt từ 35-37 độ C. Cục bộ có mưa giải nhiệt về chiều tối và đêm kèm lốc, sét và gió giật; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ban ngày có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đề phòng lốc, sét, gió giật. Mức nhiệt các tỉnh Tây Nguyên từ 30-33 độ. Mức nhiệt Nam Bộ từ 32-35 độ C.