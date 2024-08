Điểm mặt những “bà trùm” giang hồ khét tiếng bị sa lưới pháp luật

Oanh “Hà”- bà trùm ma túy khét tiếng bị bắt: Tháng 6/2023, Cục C04 đã phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà, 65 tuổi ở Hải Phòng, chị gái của Dung Hà, trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam) - đối tượng truy nã quốc tế về ma túy. Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà) được xác định chủ mưu cầm đầu đường dây tội phạm ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia. Nhóm đối tượng mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP HCM và Hải Phòng tiêu thụ. Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131kg ma túy các loại, bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. Oanh Hà có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo với 7 tiền án, tiền sự. Tháng 5/2018, Cục C04 phá chuyên án 128Y do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, thu giữ 74kg ma túy, bắt 8 đối tượng trong đường dây. Tuy nhiên, Vũ Hoàng Oanh bỏ trốn sang nước ngoài. Cục C04 ra quyết định truy nã đặc biệt Vũ Hoàng Oanh về tội mua bán trái phép chất ma túy và có lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Sau khi sang nước ngoài, Vũ Hoàng Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộm cán hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TPHCM và Hải Phòng tiêu thụ. Bà trùm ma túy Thảo "bầu": Ngày 8/11/2022, Công an TP HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn do Nguyễn Thị Thanh Thảo (Thảo “bầu”, SN 1977, ngụ quận 1) cầm đầu. Thảo cùng chồng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Long An. Cảnh sát thu giữ hơn 11kg ma túy các loại. Thảo “bầu” từng bị tuyên án chung thân vào năm 2019 vì tội "Buôn bán ma túy", nhưng được tại ngoại vì nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng chính sách nhân đạo này, Thảo "bầu" tập hợp nhiều đàn em để lập đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Bà trùm Vũ Thị Diệp cầm đầu đường dây mua bán súng, vũ khí: Ngày 21/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt Vũ Thị Diệp (SN 1990, ở huyện Củ Chi, TP HCM) – cầm đầu đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn. Diệp từng cùng chồng bị xử phạt 3 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí, nhưng do con nhỏ nên hoãn thi hành án. Diệp tiếp tục móc nối với các đối tượng tổ chức mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan về Việt Nam với nhiều thủ đoạn rất liều lĩnh và tinh vi. Khám xét tại kho của Diệp, cảnh sát thu giữ 229 khẩu súng cùng 455 bình khí nén; 06 kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện của súng. Bà trùm 70 tuổi Hoàng Thị Thái cầm đầu đường dây ma túy: Tháng 6/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam do Hoàng Thị Thái (70 tuổi, phường Đông Tân, TP Thanh Hóa) cầm đầu. Hoàng Thị Thái được giới giang hồ gọi là “lão phật gia”, “lão thái bà” đã câu kết các đối tượng cộm cán, nhiều tiền án về tội mua bán, vận chuyển ma túy …hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ. Thái bị bắt khi cùng đồng bọn vận chuyển 10 bánh heroin; 18 nghìn viên ma túy tổng hợp. Bà trùm Đặng Thị Huệ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia: Ngày 21/9, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn do Đặng Thị Huệ (SN 1971, trú tại số 48 Trần Nguyên Hãn, TP Hải Phòng) cầm đầu. Đặng Thị Huệ nhận chuyển phát ma túy từ nước ngoài đưa về, sau đó phân phát cho các đối tượng trong đường dây tiêu thụ trong nước và chuyển ma túy đi nước thứ ba. Khám xét kho hàng của Huệ cảnh sát thu giữ 15.000 viên thuốc lắc (trọng lượng 6,9kg), 5kg ma túy đá (loại methamphetamine và ketamine), 55 bánh heroin (trọng lượng 20kg)... “Bà trùm” Trần Thị Mậu điều hành đường dây gùi 64kg ma túy, 20 bánh heroin vào Việt Nam: Tháng 11/2021, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua Nghệ An do Trần Thị Mậu (53 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) cầm đầu. Thủ đoạn của “bà trùm” Trần Thị Mậu rất ranh ma, xảo quyệt, điều hành đường dây ma túy từ xa, qua mạng xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, thu giữ 64 kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan. Bà trùm buôn lậu Mười “Tường”: Tháng 7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức trùm buôn lậu Mười Tường, 52 tuổi). Đến nay, “bà trùm” này đã bị khởi tố tới 6 tội danh. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị cáo Hạnh tội danh “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: “Buôn lậu đường cát” năm 2018; “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; "Buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020; và "Rửa tiền” năm 2021. “Bà trùm” bảo kê Loan ‘Cá’: Ngày 5/5/2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lý Thị Loan (Loan ‘Cá’, 41 tuổi) – cầm đầu băng nhóm thu tiền bảo kê hàng trăm tiểu thương, người bán tự phát trước cổng Khu công nghiệp (KCN) Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Băng Loan ‘Cá’ hoạt đồng nhiều năm, ai không nộp tiền bảo kê sẽ bị Loan huy động đàn em đến dằn mặt. Loan còn hoạt động cho vay nặng lãi. Ngày 1/4/2022, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) tuyên phạt Lý Thị Loan 5 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

