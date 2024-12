Nam Trà My xin công bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở

Theo UBND huyện Nam Trà My, do ảnh hưởng bởi các đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 11/2024 và các trận động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, nên tại xã Trà Don xuất hiện một số vị trí sạt lở đất, đá gây ảnh hưởng đến cuộc sống của 21 hộ gia đình và 01 điểm trường thôn.

Qua kiểm tra, phía trên đỉnh núi Ngọc Mong, cách khu dân cư Tu Hon (thôn 3) khoảng 500-600m, trên độ cao khoảng 250m so với mặt đường Quốc lộ 40B, do ảnh hưởng bởi các trận động đất vào ngày 30/11 và 01/12/2024, một số tảng đá lớn đã lăn xuống nhưng bị dây leo và cây núi cản lại. Bên cạnh đó, sườn núi gần đỉnh có rất nhiều đá tảng, độ dốc lớn.

Đá lăn xé toạc cánh rừng

Theo nhận định sơ bộ, khi mưa lớn kéo dài hoặc có động đất kích thích sẽ tiếp tục có đá lăn xuống gây nguy hiểm cho các hộ gia đình sinh sống ở phía dưới cũng như người tham gia giao thông trên tuyến đường QL40B và đường vào làng Tu Hon.

Ngoài ra, tại Khu dân cư làng Tắc Pát và Làng Lê (thôn 2), phía taluy dương có mạch nước ngầm, tạo ra cung trượt với khối lượng đất đá rất lớn. Hiện tại mảng đồi ta luy dương cách mép đường khoảng 25m đã bị sụt lún, đứt gãy, không liên kết với đoạn phía trên; xung quanh nhà dân đã xuất hiện các vết nứt nên nguy cơ sụt lún, hư hỏng nhà cửa là rất lớn. Từ tháng 9/2024 đến nay, mỗi khi mưa lớn xảy ra, các hộ gia đình này phải sơ tán sang ở nhà khác để đảm bảo an toàn.

Huyện Nam Trà My cho biết, các hộ gia đình sinh sống tại các khu vực này hiện rất lo lắng, bất an. Một số hộ đã chủ động sơ tán sang ở tại các làng khác và không dám đưa con em đến học tại điểm trường tiểu học và mẫu giáo Tu Hon.

...đe dọa cuộc sống của người dân làng Tu Hon

Huyện đã chỉ đạo UBND xã Trà Don tiến hành họp các hộ trong khu dân cư để trấn an tinh thần của bà con. Thực hiện sơ tán xen ghép 21 hộ/91 khẩu. Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị trường học từ nay đến hết mùa mưa năm 2024 (hoặc đến Tết cổ truyền) có phương án sơ tán học sinh tiểu học đến nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, sơ tán trẻ mẫu giáo đến nhà dân thuộc khu dân cư Tắc Tố để dạy và học đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, một khó khăn rất lớn hiện nay là khối lượng đá tảng lớn đang bị mắc trên các dây leo, thân cây rừng có khả năng lăn xuống làng bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi có ảnh hưởng bởi động đất kích thích (không được cảnh báo trước).

Tổ công tác huyện Nam Trà My kiểm tra hiện trường

Do đó, huyện Nam Trà My đề nghị Sở NN&PTNT và các Sở, Ngành liên quan sớm có kế hoạch kiểm tra và có hướng chỉ đạo xử lý trước mắt và lâu dài để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về nguy cơ sạt lở đất đá điểm dân cư làng Tu Hon, thôn 3 xã Trà Don để huyện có cơ sở đề xuất UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn vốn xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng để sớm có điều kiện ổn định cuộc sống.

Sở GT&VT Quảng Nam chỉ đạo đơn vị quản lý đường Quốc lộ 40B cắm biển báo kiên cố về nguy cơ sạt lở đất đá trong phạm vi ảnh hưởng nêu trên.

Huyện Nam Trà My cũng đề xuất xây dựng khu tái định cư mới cho các hộ dân làng Tu Hon tại vị trí đất cách làng cũ 2km đảm bảo an toàn, có đủ quỹ đất và nhiều thuận lợi để sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đường sắt Bắc - Nam bị chia cắt do sạt lở: