Nam thanh niên thản nhiên mang xăng đến đốt cửa hàng quần áo

Chiều 4/5, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Trung Cường (SN 1984, ở số 1/12/315 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) kẻ gây vụ châm lửa đốt cửa hàng quần áo trên phố Hoàng Quý, phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vào chiều cùng ngày để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, trao đổi với PV Kiến Thức, Trung tá Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Công an phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết, ngay khi xảy ra sự việc Công an phường Trần Nguyên Hãn đã phối hợp với các lực lượng của Công an quận và thành phố truy bắt đối tượng Trần Trung Cường,

Thông tin ban đầu vụ việc, vào khoảng 15h chiều 4/5, người dân sinh sống tại ngõ Hoàng Quý, phường Trần Nguyên Hãn vô cùng hoảng loạn khi một nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần nâu đi giày trắng, đeo khẩu trang chẳng nói chẳng rằng đến trước cửa nhà số 10 ngõ Hoàng Quý - cửa hàng buôn bán quần áo trẻ em tẩm xăng rồi châm lửa đốt nhà rồi thản nhiên bỏ đi, mặc cho có một số người lên tiếng ngăn cản. Sau khi ngôi nhà bị đốt, đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội. Người dân ngay lập tức chạy tới ứng cứu đồng thời thông báo sự việc cho Công an phường Trần Nguyên Hãn.

Mời độc giả xem clip nam thanh niên thản nhiên mang xăng đốt cửa hàng quần áo ở Hải Phòng:





Nhận được tin báo, Công an phường cùng lực lượng công an quận Lê Chân đã triển khai lực lượng tới hiện trường, phối hợp với người dân, các lực lượng dập tắt đám cháy, không để đám cháy lan sang các khu nhà liền kề. Theo thống kê ban đầu, thiệt hài tài sản vào khoảng vài trăm triệu đồng, không có thiệt hại về người.

Qua xác minh sợ bộ, đối tượng gây nên sự việc này là Trần Trung Cường (SN 1984, trú tại đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng).

“Nguyên nhân ban đầu được xác định, chủ cửa hàng số 10 ngõ Hoàng Quý là chị Đào Thị Tống Tuyết (SN 1990, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) có quan hệ sinh sống như vợ chồng với đối tượng Cường nhưng không đăng ký kết hôn. Sau một thời gian sinh sống, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay, Cường giành quyền nuôi con không được nên đã mang xăng tới cửa hàng của chị Tuyết đang thuê bán quần áo, giày dép để đốt cho bõ tức”, Trung tá Kiên thông tin.

Thời gian gần đây, giữa chị Tuyết và Cường xảy ra nhiều mâu thuẫn. Được biết, căn nhà nói trên là chị Tuyết thuê của ông Đinh Văn Đại, sinh năm 1968 (ở quận Lê Chân) để bán quần áo, giày dép.