Khởi tố nghi phạm xông vào trường tiểu học đâm 6 cô, trò thương vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án "giết người", khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh-nghi phạm xông vào trường Tiểu học Đồng Lương đâm chém liên tiếp 5 học sinh và 1 cô giáo.

Chiều tối ngày 4/5, trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh-Phụ trách phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án "giết người", khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh).



Đỗ Mãnh Chiểu Minh bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội giết người (tính từ ngày 4/5/2019).

Hung thủ Đỗ Mãnh Chiểu Minh

Con dao gây án

Như Tiền Phong đã đưa tin, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 9h ngày 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đột nhập trường tiểu học Đồng Lương, chạy lên tầng 2, xông vào các lớp 3B, 4B, 5A, 5B, sử dụng dao nhọn đâm 5 học sinh và 1 cô giáo trong lớp.

Các nạn nhân gồm: Cô Trần Thị Thanh (SN 1978, giáo viên); Lê Hữu Phước ( SN 2008, học sinh lớp 5A, trú ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương); Phạm Đức Huynh (SN 2009, học sinh lớp 4B, trú ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương); Lê Văn Đông (SN 2008, học sinh lớp 5B, trú ở thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương); Lê Thị Diệp Tuyền (SN 2010, học sinh lớp 3B, ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương); Lê Minh Kiêu (SN 2009, học sinh lớp 4B, trú ở thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương).

Trong số các nạn nhân trên, học sinh Lê Hữu Phước đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn. Sau hơn 1 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ Minh tại bờ ao bìa rừng, thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.

Ngay sau khi bắt được Đỗ Mãnh Chiểu Minh, cơ quan công an phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xét nghiệm nhanh đối tượng này. Kết quả đối tượng âm tính với ma túy.