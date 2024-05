Nam thanh niên tát nữ sinh ở Hải Dương bị phạt 8 triệu đồng

Chiều 2/5, Công an TP Hải Dương cho biết, đơn vị vừa xử phạt anh Trần Văn H. (SN 1992 ở thôn Tiền, xã An Thượng, TP Hải Dương) 8 triệu đồng do có hành vi tát vào mặt và vào đầu nữ sinh N.M.D. (SN 2011, học lớp 7, ở thôn Trác Châu, xã An Thượng).



Theo Cơ quan công an, hành vi của anh H. bị xử phạt ở mức cao nhất theo điểm a, khoản 5, điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Hình ảnh vụ việc.

Theo đó, phạt tiền từ 5-8 triệu đồng đối với hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 23/3/2024, sau khi tan học, do mâu thuẫn cá nhân ở trường, cháu N.M.D. (SN 2011, học lớp 7, ở thôn Trác Châu) hẹn cháu V.M.P. (SN 2009 ở thôn Tiền, cùng xã An Thượng) là học sinh lớp 9 ra đường cánh đồng thôn Tiền để giải quyết mâu thuẫn.

Biết sự việc, bố và chú họ cháu P. là anh Trần Văn H. (SN 1992 ở thôn Tiền) đến địa điểm trên. Tại đây, anh H. đã tát nhiều nhát vào mặt, đầu cháu D. gây thương tích nhẹ.