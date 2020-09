Tin nóng ngày 25/9: Đình chỉ, phạt tiền cô giáo tát nữ sinh trong lớp

1. Đình chỉ, phạt tiền cô giáo tát nữ sinh trong lớp: Chiều 25/9, ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang cho biết, quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng và đình chỉ công tác giảng dạy 3 tháng đối với cô giáo Lê Thị Thu Hằng, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, huyện Bắc Quang. Hằng đã có hành động tát vào má một nữ học sinh tên T., đồng thời đánh vào tay năm em học sinh khác cùng lớp. 2. Phát hiện 3 người tử vong tại chòi lá cùng thư tuyệt mệnh: Ngày 25/9, Công an tỉnh Bến Tre đang điều tra vụ ba người là chị Nguyễn Thị K.L (40 tuổi, ngụ huyện Bình Đại), anh Nguyễn Thành L (33 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách) và Nguyễn Minh P.T (16 tuổi, con riêng của của chị L.) tử vong trong chòi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 bức thư tuyệt mệnh có nội dung buồn gia đình, 3 chai thuốc diệt cá đã sử dụng. 3. Bé gái 12 tuổi bị cha dượng ép quan hệ tình dục đến mang thai: Ngày 25/9, Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vì Văn Hà (SN 1983, ngụ huyện Mộc Châu) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Lợi dụng những lúc vợ vắng nhà, Vì Văn Hà 8 lần ép cháu H.T.Đ.N. (SN 2008, hiện đang học THCS) con gái riêng của vợ quan hệ tình dục khiến cháu bé mang thai. 4. Phát hiện bộ xương của nữ giáo viên sau hơn một tháng mất tích: Ngày 24/9, người dân phát hiện một bộ xương người tại khu vực cửa hang Trăn, giáp giữa địa phận xã Bắc An và phường Bến Tắm, TP Chí Linh, Hải Dương. Lực lượng Công an xác định chiếc điện thoại và trang phục là của chị T., nữ giáo viên Trường THPT Bến Tắm (TP Chí Linh), được gia đình báo mất tích từ ngày 7/8. 5. Truy bắt đối tượng sát hại hai mẹ con trong đêm: Ngày 25/9, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện thi thể Vi Văn Cư (trú bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn) người sát hại hai mẹ con trong đêm 24/9, nạn nhân là chị Lô Thị Chi (SN 1989) và mẹ chồng là bà Vi Thị Cường. Do vết thương nặng chị Chi đã tử vong ngay sau đó, còn bà Cường bị nhiều vết thương ở đầu, hiện đang hôn mê sâu. 6. Xử lý 2 website đăng tải bất hợp pháp tác phẩm báo chí: Ngày 25/9, Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai website hoạt động bất hợp pháp là dalathome.vn do ông Nguyễn Nhật Anh (ngụ tại phường 3, TP Đà Lạt) làm chủ và baoloc24h.net của ông Nguyễn Quang Đạt (ngụ đường Hà Giang, TP Bảo Lộc), mỗi người 10 triệu đồng. 7. Chủ tịch và kế toán xã ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo: Ngày 24/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can ông Phạm Văn Tem (35 tuổi, chủ tịch UBND xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và bà Phạm Thị Giang (30 tuổi, kế toán UBND xã Ba Xa) về hành vi tham ô tài sản. 2 người này liên quan vụ việc ăn chặn tiền điện hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghi can sát hại mẹ và em ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

