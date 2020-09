Nam thanh niên nghi ngáo đá bị bố chém tử vong vì thách thức

Vào buổi sáng cùng ngày (1/9), người dân tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phát hiện thi thể nam thanh niên nằm bất động bên đường, sau khi kiểm tra người dân tá hỏa phát hiện người này đã tử vong. Danh tính nạn nhân là Trần Mạnh C. (SN 1997, trú thị xã Phổ Yên).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể.

Theo thông tin ban đầu, vụ nam thanh niên bị bố chém tử vong xảy ra vào lúc 1h ngày 1/9, C., đi chơi về và có biểu hiện “ngáo đá”, sau đó xảy ra mâu thuẫn, đánh chửi, thách thức mẹ và bố là Trần Văn Hùng (SN 1973). Sự việc khiến ông Hùng không kiềm chế được nên đã cầm dao chém C..

Bị chém, C. chạy ra khỏi nhà, sau đó được phát hiện đã tử vong. Sáng mùng 1/9, ông Trần Văn Hùng đã ra đầu thú. Hiện nay, lực lượng Công an đã tạm giữ ông Hùng để điều tra, xác minh làm rõ vụ nam thanh niên bị bố chém tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đến hiện trường kiểm tra, xác minh sơ bộ. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Trần Mạnh C. là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên chơi bời lêu lổng. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, C. đã “cắm” điện thoại của mẹ là Nguyễn Thị Thắm (SN 1977). Ngày 31/8, C. lại “cắm” tiếp chiếc xe máy của gia đình để lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ nam thanh niên bị bố chém tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

