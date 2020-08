Tin nóng ngày 27/8: Thiếu niên 15 tuổi bị chém dã man

1. Hỗn chiến giữa đêm, thiếu niên 15 tuổi bị chém đứt lìa chân: Ngày 27/8, Bác sĩ Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc BV đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, V.V.T.Đ. (15 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) nhập viện lúc 22h35 ngày 26/8 trong tình trạng đứt lìa cẳng chân phải. Người nhà khai bệnh nhân bị chém đứt chân sau cuộc hỗn chiến vì mâu thuẫn giữa hai nhóm thiếu niên. 2. Bắt giữ Phó Công an xã nhận hối lộ: Ngày 26/8, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Văn Trình (SN 1990, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) về hành vi Nhận hối lộ. Quá trình tuần tra và kiểm soát, Trình đã phát hiện một số trường hợp vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn. Trình không lập biên vi phạm và báo cáo cấp có thẩm quyền mà nhận tiền hối lộ của người vi phạm để bỏ qua. 3. Đang đứng mua bánh mì thì bị cắt vào vùng cổ: Ngày 27/8, tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, cho biết bệnh nhân Trần Hải Quang (32 tuổi, ngụ xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định. Vợ anh Quang cho biết sáng 26/8, chồng chị đang đứng ở xe bánh mì ven đường để mua thì bị một người đàn ông ôm chặt từ phía sau và dùng dao tấn công. 4. Đống rác đang cháy phát nổ, người phụ nữ đi đường tử vong: Khoảng 8h30 ngày 27/8, một người dân nào đó đốt đống rác ở bên đường ĐT608 (thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Thời điểm trên, chị Nguyễn Lê Mi S. (SN 1983, trú ở đường Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng) chạy xe máy mang BKS 43C1-814.03 lưu thông ngang qua thì bất ngờ đổ gục sau tiếng nổ lớn. Chị S. sau đó được xác định đã tử vong. 5. Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên để lại xe SH, nhảy sông Hồng tự tử: Ngày 27/8, UBND xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vào chiều tối ngày 26/8, thi thể nam thanh niên bỏ lại xe SH trên cầu Vĩnh Thịnh rồi nhảy xuống sông Hồng đoạn qua Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) và huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã được tìm thấy. 6. Bắt cựu giáo viên làm giả con dấu, tài liệu: Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Vũ Thị Thái Hòa (sinh năm 1956, giáo viên đã nghỉ hưu, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự. 7. Phạt tiền vì chạy xe máy "bốc đầu” rồi khoe trên Tiktok: Ngày 27/8, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã xử phạt hành chính đối với nam thanh niên điều khiển xe máy “bốc đầu”, không đội mũ bảo hiểm rồi quay clip đăng lên mạng xã hội. Cơ quan chức năng đã xử phạt N.Q.H (trú tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất) là 4,325 triệu đồng với nhiều lỗi vi phạm. >>> Xem thêm video: Nam sinh mặc đồng phục bốc đầu xe máy trêu ngươi Cảnh sát Cơ động. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

