Nam thanh niên 16 tuổi tông gãy chân CSGT

Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Trọng (16 tuổi, trú tại huyện Than Uyên) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 22/8, Tổ tuần tra, kiểm soát Công an huyện Than Uyên thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm tại Km345+800, Quốc lộ 32, thuộc địa phận Khu 10 (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên) phát hiện nam thanh niên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm đi theo hướng từ xã Mường Than về thị trấn Than Uyên.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, tuy nhiên người này tăng ga đâm trực diện vào Đại úy Nguyễn Đức Tâm khiến cán bộ này bị gãy chân phải, vỡ xương gò má phải . T ổ công tác nhanh chóng đưa đại úy Nguyễn Đức Tâm đi cấp cứu tại Trung tâm y tế.