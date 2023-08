Giết nữ chủ nợ xinh đẹp rồi nổi cơn cuồng dâm xâm hại thi thể

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h30 ngày 16/10/2013, ông Phạm Đăng Đông phát hiện thi thể con dâu là chị Trần Thị Diễm Kiều (SN 1985) tại một lùm cây ở khu vực Xóm Lá (tổ 14, khu phố Hải Tân, thị xã Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trong trạng thái lõa thể. Nạn nhân được biết đến là một người có nhan sắc. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xuống hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị siết cổ dẫn đến tử vong. Sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng còn quan hệ với tử thi rồi cướp đi chiếc xe máy và một số tài sản khác. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau khi rà soát địa bàn và các đối tượng nghi vấn, lực lượng trinh sát nhanh chóng xác định Trần Đức Minh (SN 1994, trú tại khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) là hung thủ của vụ án nên bố trí lực lượng truy tìm. Qua xác minh từ người thân, Công an biết được, Minh có bạn gái tên là Phạm Thị Sang (29 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, là tiếp viên quán cà phê). Khi trinh sát đến nơi Sang thuê trọ, thì chỉ thu giữ được hai nhẫn màu vàng của chị Kiều, còn Minh thì đã “cao chạy xa bay”. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Lãnh đạo Phòng PC45, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định điều một tổ trinh sát truy tìm Minh tại thị trấn Long Hải (Huyện Long Điền) và các vùng lân cận. Còn một tổ trinh sát khác đến xã Quảng Trị (huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng) nơi Minh làm thuê. Lúc 21h ngày 16/10, lực lượng trinh sát của Phòng PC45, Công an tỉnh bất ngờ đột kích vào một nhà dân bắt gọn Minh trong sự ngỡ ngàng của kẻ gây án. Trước khi gây án, Minh không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy, công việc nay có mai không. Đi làm về Minh rất ít đi chơi, chỉ quanh quẩn ở nhà giúp cha mẹ. Vài năm gần đây, trò lô đề rộ lên ở miền quê này, thấy một số người bạn mua vài ba số đề rồi tình cờ trúng, Minh “học” theo. Mới đầu chỉ chơi vài ngàn tiền lẻ, trúng được vài chục ngàn, Minh thích thú. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Cơn nghiện lô đề ngày một ngấm sâu, Minh càng đánh lớn cho đến khi tiền trong túi cạn sạch. Không còn tiền, Minh ghi chịu của chị Kiều. Khi số nợ lên đến 2,7 triệu đồng, Minh mới hoảng hốt đi làm kiếm tiền trả nợ. Sau một thời gian đi làm, Minh đã trả cho chủ nợ 2 triệu, còn 700 nghìn đồng Minh không có khả năng trả. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngày 11/10/2013 Minh lên Lâm Đồng làm thuê cho người cậu, thường xuyên nhận được tin nhắn đòi nợ và dọa đánh từ chủ nợ. Ba ngày sau, Minh bắt xe về lại Vũng Tàu với ý định sẽ giết chủ nợ. Khoảng 21h ngày 14/10/2013, Minh gọi điện thoại bảo chủ nợ sẽ trả tiền. Trước khi đi, Minh lấy con dao giấu dưới yên xe rồi chạy đến cách nhà nạn nhân khoảng 500m đứng đợi. Con đường rất vắng người qua lại, cỏ mọc um tùm. Thấy nạn nhân tới, Minh rút tiền trong ví trả. Chủ nợ định quay xe đi, Minh lao đến kẹp cổ, vật xuống đất, ngồi đè lên người bóp cổ, đập đầu cho đến khi nạn nhân bất động. Chưa hết, thủ phạm còn nổi cơn cuồng dâm xâm hại thi thể nạn nhân. Gây án xong, hung thủ lột nhẫn, vòng đeo tay bằng vàng, 3 triệu đồng để trong cốp xe nạn nhân. Chiếc xe máy của cô gái, hung thủ đem vứt, rồi về phòng trọ của bạn gái. Tại đây, Minh đưa cho em gái của bạn gái hai chiếc nhẫn màu vàng vừa cướp được. Sau đó, chở người yêu đến TP. Bà Rịa thuê phòng trọ quan hệ tình dục. Đến 9h ngày 16/10/2013, Minh đi xe ô tô khách lên Lâm Đồng bỏ trốn, vừa đặt chân vào nhà cậu đã bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phục kích tóm gọn. TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau đó đã tuyên phạt hung thủ mức án tử hình về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

