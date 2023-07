Nam tài xế chống trả lực lượng an ninh hàng không tại sân bay

Ngày 6/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 25/6, tại Cảng hàng không Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân.

Đinh Văn Thời tại cơ quan Công an. (Ảnh CATH)

Trước đó, khoảng 19h, ngày 25/6, Đinh Văn Thời (SN 1990, trú tại thôn Bông Bụt, xã Thành Công, huyện Thạch Thành) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29A-027.68, đến Cảng hàng không Thọ Xuân để đón người thân. Khi Thời đi xe ô tô đến trước cửa ra của nhà ga Cảng hàng không, thì dừng xe ở đường nội cảng và đi vào sảnh của nhà ga.

Lúc này, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, gồm anh Lê Đình Huy (SN 1996), Phan Văn Suốt (SN 1992) và Đinh Huy Ba (SN 1989) tiến hành nhắc nhở, yêu cầu Thời điều khiển xe ra bãi đỗ để nhường cho các phương tiện đưa đón khách trong cảng.

Tuy nhiên, Thời không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không. Do vậy, anh Phan Văn Suốt đã dùng khóa, để khóa bánh xe bên trái trước và mời Thời vào làm việc. Tuy nhiên, Thời không phối hợp và lấy dụng cụ sửa xe thay lốp (gọi là “công”) và đập vào khóa.

Sau đó, Thời rút dùi cui điện từ trong túi quần ra và bấm phát sáng để đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Trước tình hình trên, để bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, anh Suốt đã dùng tay không khống chế Thời, nhằm tước dùi cui điện. Thời bấm dùi cui điện phát ra ánh sáng, dí vào người anh Suốt nhiều lần nhằm chống trả lại.

Trước hành vi chống đối của Thời, lực lượng an ninh hàng không đã khống chế và thu giữ dùi cui điện cùng chiếc “công”; đồng thời, báo cáo vụ việc đến Công an thị trấn Sao Vàng và Công an huyện Thọ Xuân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân tiến hành điều tra làm rõ.