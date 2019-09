Nam nhân viên bảo vệ tử vong bất thường tại KĐT Dương Nội (Hà Nội)

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm ngày 20/9, người dân tại khu A khu đô thị Dương Nội, thuộc phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội đã tá hỏa khi phát hiện một nam nhân viên bảo vệ đã tử vong, xung quanh có nhiều vết máu, bên trong công ty có nhiều dấu hiệu bị lục lọi.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Theo một số nhân chứng, khu vực phát hiện thi thể là trụ sở của 1 công ty. Nạn nhân chịu trách nhiệm trông coi và ngủ lại luôn tại Công ty, ngay sau đó người dân đã báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an phường La Khê nhanh chóng cử người xuống hiện trường đồng thời phối hợp với công an quận Hà Đông để điều tra vụ việc.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Hữu Hiển, Chủ tịch phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội xác nhận vụ việc trên và cho biết, hiện hực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ bảo vệ tử vong bất thường .

