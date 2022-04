Vụ việc được phát hiện khi nhân viên an ninh sân bay thấy nhiều dấu hiệu bất thường trên giấy phép lái xe (GPLX). Nam hành khách sau đó khai nhận, GPLX trên được nhờ một người không quen biết trên mạng làm hộ với giá 1,3 triệu đồng. Được biết, GPLX giả trên có ghi số 560217025601 cấp ngày 5/10/2021, nơi cấp: Sở GTVT Tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan an ninh sân bay sau đó đã bàn giao vụ việc và tang vật cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục xác minh, làm rõ. Theo quy định, để được lên máy bay, hành khách phải mang vé đã mua đúng tên mình, cùng giấy tờ có ảnh chính chủ để làm thủ tục an ninh. Các giấy tờ hợp lệ bao gồm: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, thẻ Đảng viên, thẻ ngành, GPLX, giấy xác nhận nhân thân có chứng nhận của công an địa phương…

Ảnh minh họa.

Liên quan đến GPLX giả, Công an TP Hà Nội vừa triệu tập 44 đối tượng có liên quan đến việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức (bằng lái xe máy, xe ô tô và hồ sơ kèm theo).

Tiến hành kiểm tra, khám xét tại nơi ở, các phòng thuê để đặt các thiết bị in ấn, sản xuất bằng lái xe giả, lực lượng chức năng đã tạm giữ được số đồ vật có liên quan gồm: Gần 400 bộ hồ sơ giấy phép lái xe ô tô, xe máy (trong mỗi bộ có: giấy khám sức khỏe, kết quả thi sát hạch...) và bằng lái xe ô tô, xe máy giả do các đối tượng vừa sản xuất chưa kịp chuyển đi cho khách hàng; 10.800 miếng nilon dán mặt trước và mặt sau của thẻ nhựa giấy phép lái xe; 4 tập tem tròn có in chữ “Tổng cục đường bộ Việt Nam”; 7 máy in giấy màu; 4 máy in thẻ nhựa; 9 bộ máy tính cây và 1 laptop; 25 thùng giấy (bên trong có khoảng 50 nghìn phôi nhựa bằng lái xe máy giả); 3 máy ép, 1 máy cắt dập; 45 điện thoại di động các loại.

Theo điều tra, về phương thức thủ đoạn hoạt động, các đối tượng thường đăng quảng cáo việc làm bằng lái xe trên mạng Internet và qua mạng xã hội Zalo, Facebook.

Hiện vụ nam hành khách dùng bằng lái xe "giả" để đi máy bay đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

