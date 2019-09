Mỹ nữ ở Đà Nẵng dùng chiêu gì để đi đòi nợ thuê?

Ngày 28/9, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm thanh niên để điều tra về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Những bị can bị công an bắt giam gồm: Nguyễn Văn Hảo (30 tuổi, ngụ xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc), Nguyễn Đức Trường (ngụ xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, cùng tỉnh Nghệ An) và Võ Xuân Tuyền (cùng 26 tuổi, ngụ huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Ngoài 3 bị can trên, công an cũng đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập bằng chứng để xử lý Lê Thị Ánh Tuyết (28 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thế Anh (30 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Những người liên quan đến vụ Bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: Nam Hà.

Theo xác minh ban đầu, năm 2018 giữa anh Nguyễn Hữu Phú (31 tuổi, ngụ huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Hảo có quan hệ làm ăn. Sau đó, người đàn ông quê Hà Tĩnh nợ Hảo 200 triệu đồng nhưng không trả. Nhiều lần tìm gặp Phú nhưng không được nên Hảo nhờ Tuyết tìm cách làm quen, dụ người đàn ông 31 tuổi lộ diện.



Chiều 16/9, Hảo với Tuyết đang ngồi uống cà phê thì Phú video thoại rủ cô gái 28 tuổi đi ăn tối. Lúc này, Hảo gọi điện nhờ Nguyễn Thế Anh (30 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tìm thêm 2 thanh niên đi đòi nợ thuê. Thế Anh gọi thêm Trường và Tuyền lái ôtô đi gặp Nguyễn Hữu Phú để đòi nợ.