Muốn việc nhẹ lắm tiền, nhiều hot girl bán mình cho ma tuý, mại dâm

Ngày 24/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, tại số nhà 311, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, lực lượng Ban chuyên án đã bắt quả tang Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1998; ngụ phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) đang chia nhỏ các túi nilon chứa chất bột màu trắng để cất giấu. Kiểm tra phòng của Trang, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 8kg chất bột màu trắng. Theo khai nhận của đối tượng, đây là ma túy tổng hợp loại ketamin. Số ma túy này được Trang cất giấu, ngụy trang rất tinh vi trong các bỉm quần của trẻ em và dự định vận chuyển số ma túy này đưa đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi bắt giữ và thu giữ thêm 3.111 viên nén (khoảng 1,5 kg) dạng thuốc tân dược. Theo khai nhận của Phạm Thị Quỳnh Trang, số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại thuốc lắc. Hotgirl 1998 cầm đầu đường dây môi giới mại dâm: Cuối tháng 8/2022, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây hoạt động môi giới mại dâm qua mạng Internet do Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1998, trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương) cầm đầu. Đây là đường dây môi giới mại dâm cao cấp, giá mỗi lần đi khách lên đến hàng nghìn USD, gái bán dâm chuyên nghiệp dùng vỏ bọc là sinh viên. Giá mua bán dâm trong đường dây của Giang từ 10 - 15 triệu đồng/lượt, hoặc từ 1.000 - 2.000 USD. Người mua dâm sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Giang, sau khi sắp xếp cho gái bán dâm xong, Giang sẽ trả cho gái bán dâm 30%, còn bản thân hưởng 70% tổng số tiền nhận được. Hot girl Tik Tok Lê Thị Bích Ngọc (sinh năm 1999, trú tại Hải Dương) cũng bị bắt vì buôn bán ma túy. Thời điểm bị bắt quả tang, cơ quan chức năng đã thu giữ gồm 1.500 viên thuốc lắc (MDMA), 1 gói heroin, 5 điện thoại, 1 ô tô và một số tài liệu có liên quan. Trên trang cá nhân của mình, cô gái này cũng thường xuyên đăng tải ảnh, video khoe nhan sắc thu hút nhiều người xem. Ngày 16/8, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên án chung thân đối với Ngọc. Trần Thị Diệu Huyền (22 tuổi, ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, ưa nhìn lại là bà chủ quán Bún bò Huế tại số 341, đường Bà Triệu (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) khi bị Công an bắt vì buôn bán ma tuý, mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ. Theo lời khai, Huyền quen biết các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh rồi thuê mặt bằng quán kinh doanh trá hình để dễ dàng bán ma túy cho các con nghiện. Ngày 27/6/2022, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Trần Thị Diệu Huyền 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Phạm Thị Hằng (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội) là hot girl thường xuyên đăng tải những bức ảnh ăn mặc đồ thời trang gợi cảm và thường xuyên check in tại những nơi sang chảnh. Để có được điều đó, Hằng đã bán linh hồn cho "ma tuý", ngày 14/6, Phạm Thị Hằng bị Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố bị can để điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, cơ quan Công an phát hiện 1 cân điện tử, 24 viên ma túy tổng hợp và 23 gam MDMA. Cầm đầu đường dây mua bán dâm sugar baby - sugar daddy: Ngày 27/4, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Vũ Nguyễn Nhật Vy (SN 1999, ngụ quận Tân Bình, trú quận Tân Phú) về hành vi “Môi giới mại dâm”. Tại công an, Vy khai là sinh viên năm nhất một trường đại học ở quận Tân Bình. Vy là con một trong gia đình, cha làm tài xế, mẹ làm điều dưỡng. Tháng 11/2021, Vy tìm hiểu thông tin, cách thức hoạt động về các đường dây mua bán dâm từng bị bắt trước đây. Sau đó, Vy lập nhiều nhóm kín, tập làm “tú bà” online. Một thời gian, nhóm Vy quản lý thu hút đông thành viên tham gia. “Tú bà” bắt đầu môi giới bán dâm dưới hình thức sugar baby - sugar daddy. Khách có nhu cầu mua bán dâm, Vy gửi thông tin kèm hình ảnh. Trước khi gửi thì các khách này phải gửi tiền cọc (từ 1 triệu đồng – 2 triệu đồng). Sau đó, Vy sẽ cho khách cùng gái bán dâm hẹn nhau ở quán cà phê để nói chuyện. Nếu 2 bên nói chuyện “hợp” thì sẽ đi “vui vẻ”. Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) núp dưới vỏ bọc của một hot girl xinh đẹp với cái tên Nabi Phương trên Facebook. Cô gái này cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh ở những nơi sang chảnh và status nói đạo lý... Không những vậy, Phương thường xuyên livestream, quay video giới thiệu loại "nước nho ma túy" trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội để bán cho các "dân chơi". Tháng 4/2022, Phương bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán trái phép ma túy. Theo cảnh sát, đây là loại "nước nho ma túy" mới xuất hiện lần đầu tiên tại Đà Nẵng. >>> Xem thêm video: Xóa sổ động mại dâm lớn ở Quảng Bình. Nguồn: ĐTHĐT.

Ngày 24/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, tại số nhà 311, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, lực lượng Ban chuyên án đã bắt quả tang Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1998; ngụ phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) đang chia nhỏ các túi nilon chứa chất bột màu trắng để cất giấu. Kiểm tra phòng của Trang, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 8kg chất bột màu trắng. Theo khai nhận của đối tượng, đây là ma túy tổng hợp loại ketamin. Số ma túy này được Trang cất giấu, ngụy trang rất tinh vi trong các bỉm quần của trẻ em và dự định vận chuyển số ma túy này đưa đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi bắt giữ và thu giữ thêm 3.111 viên nén (khoảng 1,5 kg) dạng thuốc tân dược. Theo khai nhận của Phạm Thị Quỳnh Trang, số viên nén trên là ma túy tổng hợp loại thuốc lắc. Hotgirl 1998 cầm đầu đường dây môi giới mại dâm: Cuối tháng 8/2022, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây hoạt động môi giới mại dâm qua mạng Internet do Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1998, trú tại huyện Ninh Giang, Hải Dương) cầm đầu. Đây là đường dây môi giới mại dâm cao cấp, giá mỗi lần đi khách lên đến hàng nghìn USD, gái bán dâm chuyên nghiệp dùng vỏ bọc là sinh viên. Giá mua bán dâm trong đường dây của Giang từ 10 - 15 triệu đồng/lượt, hoặc từ 1.000 - 2.000 USD. Người mua dâm sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Giang, sau khi sắp xếp cho gái bán dâm xong, Giang sẽ trả cho gái bán dâm 30%, còn bản thân hưởng 70% tổng số tiền nhận được. Hot girl Tik Tok Lê Thị Bích Ngọc (sinh năm 1999, trú tại Hải Dương) cũng bị bắt vì buôn bán ma túy. Thời điểm bị bắt quả tang, cơ quan chức năng đã thu giữ gồm 1.500 viên thuốc lắc (MDMA), 1 gói heroin, 5 điện thoại, 1 ô tô và một số tài liệu có liên quan. Trên trang cá nhân của mình, cô gái này cũng thường xuyên đăng tải ảnh, video khoe nhan sắc thu hút nhiều người xem. Ngày 16/8, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên án chung thân đối với Ngọc. Trần Thị Diệu Huyền (22 tuổi, ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, ưa nhìn lại là bà chủ quán Bún bò Huế tại số 341, đường Bà Triệu (phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) khi bị Công an bắt vì buôn bán ma tuý, mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ. Theo lời khai, Huyền quen biết các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh rồi thuê mặt bằng quán kinh doanh trá hình để dễ dàng bán ma túy cho các con nghiện. Ngày 27/6/2022, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Trần Thị Diệu Huyền 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Phạm Thị Hằng (SN 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội) là hot girl thường xuyên đăng tải những bức ảnh ăn mặc đồ thời trang gợi cảm và thường xuyên check in tại những nơi sang chảnh. Để có được điều đó, Hằng đã bán linh hồn cho "ma tuý", ngày 14/6, Phạm Thị Hằng bị Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố bị can để điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, cơ quan Công an phát hiện 1 cân điện tử, 24 viên ma túy tổng hợp và 23 gam MDMA. Cầm đầu đường dây mua bán dâm sugar baby - sugar daddy: Ngày 27/4, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Vũ Nguyễn Nhật Vy (SN 1999, ngụ quận Tân Bình, trú quận Tân Phú) về hành vi “Môi giới mại dâm”. Tại công an, Vy khai là sinh viên năm nhất một trường đại học ở quận Tân Bình. Vy là con một trong gia đình, cha làm tài xế, mẹ làm điều dưỡng. Tháng 11/2021, Vy tìm hiểu thông tin, cách thức hoạt động về các đường dây mua bán dâm từng bị bắt trước đây. Sau đó, Vy lập nhiều nhóm kín, tập làm “tú bà” online. Một thời gian, nhóm Vy quản lý thu hút đông thành viên tham gia. “Tú bà” bắt đầu môi giới bán dâm dưới hình thức sugar baby - sugar daddy. Khách có nhu cầu mua bán dâm, Vy gửi thông tin kèm hình ảnh. Trước khi gửi thì các khách này phải gửi tiền cọc (từ 1 triệu đồng – 2 triệu đồng). Sau đó, Vy sẽ cho khách cùng gái bán dâm hẹn nhau ở quán cà phê để nói chuyện. Nếu 2 bên nói chuyện “hợp” thì sẽ đi “vui vẻ”. Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) núp dưới vỏ bọc của một hot girl xinh đẹp với cái tên Nabi Phương trên Facebook. Cô gái này cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh ở những nơi sang chảnh và status nói đạo lý... Không những vậy, Phương thường xuyên livestream, quay video giới thiệu loại "nước nho ma túy" trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội để bán cho các "dân chơi". Tháng 4/2022, Phương bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn bán trái phép ma túy. Theo cảnh sát, đây là loại "nước nho ma túy" mới xuất hiện lần đầu tiên tại Đà Nẵng. >>> Xem thêm video: Xóa sổ động mại dâm lớn ở Quảng Bình. Nguồn: ĐTHĐT.