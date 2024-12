Cảnh sát giao thông “bắt tay” tài xế cứu... cầu Phú Mỹ

Cầu Phú Mỹ (cầu dây văng đầu tiên và là biểu tượng của TP HCM) nối liền khu Nam TP HCM với cửa ngõ phía Đông vào các cảng biển; từ các tỉnh Miền Tây về Miền Đông, phía Bắc và ngược lại. Vì vậy lưu lượng phương tiện luôn tấp nập. Đặc biệt là hướng lưu thông từ khu Nam (quận 7) về khu Đông (TP Thủ Đức) có độ dốc cầu lớn và thường xuyên xảy ra nhiều sự cố, TNGT nghiêm trọng. Nhiều vụ tai nạn, sự cố trên cầu và ngay dốc cầu đã gây kẹt xe; thiệt hại người và tài sản mà nguyên nhân phần lớn do xe tải; container, xe bồn... mất an toàn kỹ thuật; chưa trang bị đầy đủ phương tiện, hệ thống đảm bảo ATGT. Trước tình hình trên cũng như qua công tác khảo sát, tuần tra và nắm chặt địa bàn, chỉ huy Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TP HCM- PC08) là đơn vị chịu trách nhiệm tuần tra cầu Phú Mỹ (hướng quận 7 sang TP Thủ Đức) đã tham mưu và được sự chấp thuận của lãnh đạo P08 xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe. Chiều 11/12, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm (Đội trưởng CSGT Nam Sài Gòn) cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT Nam Sài Gòn đã thực hiện công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tài xế trên địa bàn. Nhiều tài xế và chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải bày tỏ sự đồng tình; đồng thời nhận thức được tầm quan trọng trong việc hướng dẫn, tuyên truyền của CSGT về đảm bảo an toàn kỹ thuật, kiểm tra thường xuyên phương tiện trước khi tham gia giao thông; đặc biệt là lưu thông qua cầu Phú Mỹ. Lực lượng CSGT cũng vận động các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải lắp đặt thiết bị camera giám sát "điểm mù". Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến TNGT đối với các phương tiện dài, lớn như xe bồn, container, xe tải nặng... Các doanh nghiệp vận tải, lái xe... đã cùng ký cam kết thực hiện nghiêm túc mọi quy định, cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối kỹ thuật phương tiện khi tham gia giao thông. >>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn cầu Phú Mỹ - các chủ xe bị nạn sẽ được bồi thường ra sao?

