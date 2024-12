Sốc nặng phát hiện 'quái thú' vật vờ ngoài cửa sổ

May mắn là không có thương tích nào xảy ra khi cư dân kịp thời đóng cửa sổ ngăn con " quái thú" chui vào. Hội nghiên cứu và giáo dục về động vật Singapore (ACRES) đã đến giải cứu con trăn. Sau khi bị bắt, con trăn sẽ được gắn chip và thả về tự nhiên. ACRES nhắc nhở cư dân tránh tiếp xúc với động vật hoang dã và giữ khoảng cách an toàn, đồng thời chờ sự trợ giúp của chuyên gia.(Ảnh: Người đưa tin) Trước đó, một con trăn gấm dài 3 mét bị mắc kẹt trên dây đèn ở độ cao 5 mét trên đường phố Singapore. Các thành viên của Hiệp hội nghiên cứu và giáo dục về động vật Singapore (ACRES) đã giải cứu con trăn. Con trăn có thể đã leo lên cao để tránh bị đe dọa bởi phương tiện hoặc quạ. Để an toàn, đội cứu hộ hạ cả chùm dây đèn và chuyển con trăn tới nơi an toàn. (Ảnh: ACRES) Trăn gấm, hay còn gọi là trăn vua hoặc trăn mắt lưới châu Á, là một trong những loài trăn lớn nhất thế giới. Với tên khoa học là Python reticulatus, loài trăn này thuộc họ Trăn (Pythonidae) và sống chủ yếu ở vùng Đông Nam Á. (Ảnh: Wikipedia) Trăn gấm nổi bật với cơ thể dài và mảnh, có thể đạt chiều dài lên đến 9,75 mét, thậm chí có những báo cáo chưa được xác nhận về những cá thể dài tới 10,75 mét. Mặc dù dài nhất trong số các loài trăn, trăn gấm lại không có thân hình mập mạp như trăn anaconda. (Ảnh: Britannica) Chúng có màu sắc đa dạng với các họa tiết mắt lưới đặc trưng trên da, giúp chúng dễ dàng ngụy trang trong môi trường tự nhiên. (Ảnh: USGS.gov) Trăn gấm là loài không có nọc độc, chúng săn mồi bằng cách quấn chặt và siết con mồi đến chết. (Ảnh: iNaturalist) Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài động vật nhỏ như chim, chuột và thậm chí cả những loài động vật lớn hơn như hươu. (Ảnh: Thai National Parks) Là loài bơi lội giỏi, trăn gấm có thể di cư đến các hòn đảo nhỏ gần bờ để tìm kiếm thức ăn và sinh sống.(Ảnh: Flickr) Mời quý độc giả xem thêm video: Những khoảnh khắc động vật "lớn đùng" vẫn bám mẹ.

