Sự thật khó tin về loài thú chậm chạp, 'đần độn' nhất quả đất

Tốc độ di chuyển siêu chậm. Loài lười di chuyển với tốc độ khoảng 0,03 - 0,06 km/h trên mặt đất, trở thành động vật có vú di chuyển chậm nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. Cuộc sống trên cây. Lười sống gần như toàn bộ thời gian trên cây, chỉ xuống đất 1-2 lần mỗi tuần, thường để đi vệ sinh. Ảnh: Pinterest. Hệ tiêu hóa chậm. Lười có hệ tiêu hóa cực kỳ chậm, mất từ 2 đến 4 tuần để tiêu hóa hết thức ăn. Ảnh: Pinterest. Thực đơn chính là lá cây. Chúng chủ yếu ăn lá cây, có rất ít chất dinh dưỡng, khiến chúng cần phải tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Pinterest. Bộ lông có sắc xanh. Bộ lông của lười chứa nhiều tảo và vi khuẩn, tạo môi trường sống cho côn trùng. Điều này giúp chúng ngụy trang và hòa hợp với môi trường rừng rậm. Ảnh: Pinterest. Tảo trong lông là thức ăn. Tảo xanh trong lông lười không chỉ giúp ngụy trang mà còn cung cấp thêm dưỡng chất khi chúng liếm lông. Ảnh: Pinterest. Ít gặp kẻ thù. Nhờ ngụy trang tốt, lười hiếm khi bị động vật ăn thịt như đại bàng hoặc báo đốm phát hiện. Ảnh: Pinterest. Khả năng bơi lội xuất sắc. Dù chậm chạp trên cạn, lười lại là tay bơi xuất sắc, có thể bơi qua sông và dòng chảy mạnh nhờ tay chân dài. Ảnh: Pinterest. Ngủ nhiều nhưng không quá lâu. Trong tự nhiên, lười chỉ ngủ khoảng 8-10 giờ mỗi ngày, ít hơn so với suy nghĩ phổ biến của mọi người. Ảnh: Pinterest. Cấu trúc cơ thể đặc biệt. Lười có cấu trúc cơ thể và xương độc đáo, giúp chúng dễ dàng treo ngược trên cây mà không tốn sức. Ảnh: Pinterest. Tim đập chậm. Nhịp tim của lười có thể giảm tới 1/3 so với bình thường để tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Pinterest. Bộ hàm chắc khỏe. Dù không có răng cửa hoặc răng nanh, lười có bộ hàm rất mạnh, giúp nghiền nát lá cây cứng. Ảnh: Pinterest. Khả năng chịu đựng ngưỡng oxy thấp. So với nhiều loài thú có vú khác, lười có thể sống sót lâu hơn dưới nước hoặc trong điều kiện thiếu oxy, nhờ khả năng giảm nhịp tim và hoạt động cơ thể. Ảnh: Pinterest. Có 2 loại chính. Lười được chia thành hai loại: lười hai ngón (Choloepus) và lười ba ngón (Bradypus), khác nhau về số ngón ở chi trước. Ảnh: Pinterest. Lười không hoàn toàn lười. Dù trông chậm chạp, lười rất hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng, giúp chúng tồn tại trong môi trường ít thức ăn. Ảnh: Pinterest.

