MINI Countryman 2024 ra mắt Việt Nam, giá bán chưa công bố

MINI Countryman 2024 tại Việt Nam được cách tân toàn diện về thiết kế tối giản đặc trưng, công nghệ kỹ thuật số, chất liệu, động cơ vận hành và những tinh chỉnh riêng khơi dậy phong cách mạnh mẽ, tự do. Xe sẽ được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản MINI Countryman C và MINI Countryman S ALL4. Kích thước của MINI Countryman hoàn toàn mới dài hơn 14 cm và cao hơn 10 cm so với phiên bản trước. Cụ thể, xe có thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4,444 x 1,843 x 1,665 (mm), điều này giúp ngoại hình tổng thể xe bề thế và cứng cáp hơn. Cản trước được thiết kế mới, cụm lưới tản nhiệt hình bát giác cỡ lớn với hai hốc gió góc cạnh ở phía dưới. Điểm nhấn đáng chú ý của MINI Countryman hoàn toàn mới là cụm đèn pha LED hình thang có viền LED nổi bật, đèn chính bắt mắt. Để đảm bảo tính tối giản cho ngoại thất, chi tiết tay nắm cửa được thiết kế tinh gọn theo dạng ẩn vào thân xe. Cột C nối với mui xe một cách liền mạch và đồng nhất với màu đen Piano bóng bẩy, đồng thời baga mui cũng được thiết kế tinh tế hơn. Cản sau nổi bật với logo MINI và tên xe Countryman, phần ốp của cản nhấn mạnh vào chiều ngang giúp cảm quan đuôi xe trông bề thế hơn. Đặc biệt, thiết kế đèn hậu hoàn toàn mới, dạng LED hình thang thon và dài hơn so với phiên bản tiền nhiệm... MINI Countryman C sử dụng mâm xe 18 inch Asteroid và phiên bản MINI Countryman S ALL4 sử dụng mâm xe 20 inch Windmill Spoke 2-tone. Nội thất của MINI Countryman hoàn toàn mới rộng rãi và thoải mái cho năm người lớn. Ghế trước ở phiên bản MINI Countryman C được trang bị tiêu chuẩn với da Vescin phối viền vải. Ở phiên bản cao cấp MINI Countryman S ALL4, ghế trước dạng ghế thể thao tương tự như trên dòng xe hiệu năng cao MINI John Cooper Works danh tiếng. Ở tất cả các phiên bản, ghế sau xe có thể điều chỉnh độ ngả lưng với góc điều chỉnh lên đến 12 độ. Ngoài ra, ghế sau cũng có thể di chuyển lên xuống 13 cm để tạo ra không gian để chân thoải mái cho hành khách ngồi sau. Đồng thời, hàng ghế sau có thể linh hoạt gập theo tỷ lệ 40:20:40, giúp thể tích khoang hành lý của xe mở rộng lên đến 1.450 lít, dễ dàng chứa nhiều hành lý cho những chuyến đi xa. Điểm nhấn trung tâm của không gian nội thất là màn hình OLED hình tròn không viền, đường kính 240 mm. Bề mặt kính chất lượng cao giúp các thông tin giải trí, vận hành và điều khiển xe hiển thị rõ ràng. Mọi thao tác điều khiển từ đèn viền nội thất, âm thanh và hiển thị của xe đều thông qua hệ thống cảm ứng trên màn hình hoặc qua tính năng điều khiển bằng giọng nói... Bên cạnh các tính năng hiện đại của khoang nội thất, những công nghệ kết nối hàng đầu cũng được MINI bổ sung cho MINI Countryman hoàn toàn mới như hệ thống kết nối thông minh MINI Connected, giúp dễ dàng điều khiển một số tính năng và nhận biết tình trạng xe ngay trên điện thoại thông minh. Các tính năng từ gói công nghệ Connected Unlimited cũng được trang bị tiêu chuẩn. Với công suất 115 kW (156 PS), phiên bản MINI Countryman C tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 8,3 giây, có mô-men xoắn 230 Nm kết hợp công nghệ TwinPower Turbo. Phiên bản cao cấp MINI Countryman S ALL4 mạnh mẽ hơn khi được trang bị động cơ I4 TwinPower Turbo, công suất 150 kW (204 PS) và có mô-men xoắn lên đến 300 Nm cho khả năng bứt tốc ấn tượng từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 7,1 giây. “Sự chính xác trong điều khiển xe” có nghĩa là các bộ phận từ trục, tay lái, giảm chấn đến hệ thống kiểm soát hành trình được phối hợp với nhau để tạo ra trải nghiệm tuyệt vời. Hệ thống dẫn động bốn bánh ALL4 ở phiên bản MINI Countryman S ALL4 cũng mang lại sự tăng cường rõ rệt về độ bám đường, an toàn và ổn định thân xe khi vận hành. Mức giá xe MINI Countryman 2024 tại Việt Nam chưa công bố. Video: Xem chi tiết MINI Countryman 2024 mới.

