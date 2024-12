Ra mắt Subaru WRX và Levorg Gain STI Sport R-Black bản giới hạn

Hãng xe Nhật bản vừa công bố một phiên bản đặc biệt mang thương hiệu STI khác dành cho Subaru WRX S4 và Levorg 2024 mới. STI Sport R-Black Limited là phiên bản chủ lực mới của dòng xe sedan hiệu suất cao và dòng xe wagon liên quan đến cơ khí. Subaru WRX S4 và Levorg đặc biệt được bổ sung thêm điểm nhấn màu đen ở ngoại thất và một số tiện ích bổ sung bên trong nội thất. Bắt đầu với ngoại thất, các mẫu xe STI Sport R-Black Limited được phân biệt bằng lớp sơn đen của ốp gương và ăng-ten trên nóc xe. Ở WRX, chúng được kết hợp với bánh xe hợp kim màu đen và cánh gió sau lớn, cũng là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản STI Sport EX. Bảng màu cho cả WRX và Levorg là 8, bao gồm tùy chọn Galaxy Purple Pearl mới, mặc dù số lượng có hạn. Tiến vào bên trong, điểm nhấn là ghế Recaro màu đen với logo STI trên tựa đầu. Các ghế được bọc bằng vải Ultrasuede màu đen với đường khâu màu đỏ, ghế lái có chức năng chỉnh điện tám hướng. Ở những nơi khác trong cabin, ghế bọc da màu đen kết hợp với các chi tiết chèn giống da lộn trên bảng điều khiển và các tấm ốp cửa, và đường khâu tương phản màu đỏ. Không có thay đổi nào ở hệ truyền động, khi xe vẫn sửa dụng khối động cơ boxer 4 xi-lanh 2,4 lít tăng áp quen thuộc, tạo ra công suất 271 mã lực và mô-men xoắn 375 Nm. Công suất được truyền đến cả bốn bánh xe thông qua hộp số CVT có chế độ số tay 8 cấp ảo. Bên cạnh phiên bản đặc biệt, Subaru cũng giới thiệu một số nâng cấp cho các dòng xe WRX S4 và Levorg còn lại cho năm 2025 tại thị trường Nhật Bản, bao gồm bộ ADAS được cải tiến đôi chút. Mức giá xe Subaru STI Sport R-Black Limited hiện đã có thể đặt hàng với mức 5.302.000 Yên (34.700 USD) cho WRX S4 và 5.368.000 Yên (35.200 USD) cho Levorg. Con số này cao hơn 275.000 Yên (1.800 USD) so với các phiên bản STI Sport R EX mà chúng dựa trên. Về khả năng cung cấp phiên bản đặc biệt mới, hãng xe Subaru có kế hoạch sản xuất 250 chiếc mỗi tháng cho mẫu sedan và 900 chiếc mỗi tháng cho mẫu wagon. Video: Subaru WRX và Levorg Gain STI Sport R-Black bản giới hạn.

