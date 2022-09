Mua tiết lợn, rủ người yêu dựng màn kịch tống tiền mẹ đẻ

Ngày 22/9, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Đ.M.H. (34 tuổi, ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) và T.T.P. (33 tuổi) về hành vi dựng hiện trường giả để tống tiền.

Bà M. cung cấp tin nhắn và hình ảnh con trai bà bị bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Trước đó, Công an huyện Ba Vì nhận đơn trình báo của bà M. (trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) về việc nhận được tin nhắn từ một tài khoản Zalo lạ với nội dung con trai bà là Đ.M.H bị bắt giữ, đánh đập và nhận được hình ảnh con trai đang bị trói trong tình trạng máu đầu chảy loang xuống tận mặt. Ngoài ra, người lạ này còn yêu cầu bà M. chuyển 130 triệu đồng, nếu không sẽ con trai bà sẽ bị chặt tay và giết.

Vào cuộc điều tra, khoảng 16h ngày 19/9, Công an huyện Ba Vì đã tìm thấy anh H. tại một phòng trọ ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm được tìm thấy, anh H. vẫn an toàn, không bị trói, giữ hay có thương tích nào trên cơ thể. Quá trình làm việc, anh H. khai do muốn xuất khẩu sang Nhật Bản lao động, ngày 12/9, anh H. hỏi vay mẹ 50 triệu đồng nhưng bà M. không cho, vì không muốn con đi xuất khẩu lao động.

Hiện trường giả mà H. bày ra để tống tiền mẹ.

Để có tiền, anh H. đã rủ người yêu là chị T.T.P (33 tuổi, trú huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) dựng kịch để tống tiền mẹ đẻ. Cả hai ra chợ mua tiết lợn để về hóa trang. Tại phòng trọ, anh H. ngồi lên ghế nhựa, vòng tay ra phía sau cho giống tư thế bị trói rồi bảo người yêu bôi tiết lợn lên đầu, mặt. Sau đó, chị P. dùng điện thoại chụp ảnh rồi gửi cho bà M., thông báo việc anh H. bị chủ nợ bắt giữ, đánh đập để ép bà M. chuyển 130 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.