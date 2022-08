Mâu thuẫn trên facebook, 80 thanh, thiếu niên vác hung khí hỗn chiến

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố 8 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Trung Kiên (SN 2002); Phạm Đức Nhật (SN 2005); Nguyễn Anh Huy; Hoàng Văn Thành (cùng SN 2004); Nguyễn Tùng Dương (SN 2005); Đỗ Tùng Anh (SN 2006, cùng trú tại huyện Gia Lâm); Vũ Dương Hà (SN 2005, trú tại quận Long Biên) và Vũ Thanh Tùng (SN 2005, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trước đó, tháng 7/2022, trên địa bàn quận Long Biên xuất hiện một nhóm đối tượng thanh - thiếu niên thường xuyên mang tuýp sắt có gắn dao phóng lợn điều khiển xe máy đi dàn hàng ngang trên đường, gây mất an ninh trật tự. Công an quận Long Biên đã phối hợp với tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 24/7, cơ quan Công an phát hiện 2 nhóm thanh niên khoảng 80 người đi xe máy, có mang tuýp sắt gắn dao phóng lợn để đánh nhau tại đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Phúc Đồng, quận Long Biên.

Khi tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra, các đối tượng vứt hung khí, phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao. Các đơn vị nghiệp vụ đã khống chế, bắt giữ 15 đối tượng vi phạm, đưa về trụ sở để xử lý.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, ngày 22/7, Nguyễn Thị Hà Oanh (SN 2006, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với Nguyễn Duy Vũ (SN 2005). Hai bên hẹn đánh nhau tại khu vực nhà thi đấu huyện Gia Lâm. Sau đó, Oanh có kể cho các bạn biết việc này và rủ thêm nhiều người tham gia vào cuộc hỗn chiến.

Khoảng 23h ngày 23/7, bạn của Oanh là Nguyễn Trung Kiên nhắn tin cho Dương và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2004, HKTT Gia Lâm, Hà Nội) chuẩn bị 8 hung khí. Sau đó, cả nhóm hẹn gặp nhau ở khu vực 31 ha Gia Lâm, Hà Nội rồi di chuyển đến nhà thi đấu Gia Lâm để đánh nhau.

Về phía Vũ cũng “hội quân” ở các khu vực Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ… gồm Trung Nghĩa (chưa xác định được tên tuổi); Nguyễn Tiến Hưng (SN 2. Khi đi, các đối tượng cầm theo dao nhọn và vỏ chai thủy tinh làm hung khí.

Để “xử” đối thủ, hai bên rủ rê, lôi kéo thêm nhiều bạn bè trên mạng xã hội cùng tham gia. Trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 5 từ hướng ngã tư Trâu Quỳ đi lên đường Nguyễn Văn Linh thì hai nhóm đụng độ. Tại đây, các đối tượng đã đuổi nhau ném vỏ chai thủy tinh, dùng tuýp gắn dao để chém nhau. Hậu quả, làm 2 người bị thương.

Lúc này, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội và Công an quận Long Biên đã triển khai lực lượng, tổ chức ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng. Thấy lực lượng Công an, 2 nhóm vội vứt lại phương tiện, tuýp sắt gắn dao phóng lợn và ném vỏ chai thủy tinh tẩu thoát. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an quận Long Biên tiến hành trưng cầu, giám định pháp y thương tích của Nguyễn Tiến Hưng và Hà Cảnh Khoa. Kết luận sơ bộ về thương tích Nguyễn Tiến Hưng là 3%; Hà Cảnh Khoa là 2%.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.