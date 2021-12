Mâu thuẫn tình ái, đánh tình địch gãy nát 2 chân ở Hà Nội

Ngày 3/12, Công an TP Hà Nội đã cho biết thông tin về vụ mâu thuẫn tình ái, đánh tình địch gãy nát 2 chân xảy ra trên địa bàn. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tình (SN: 1979; trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội Giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Tình và hiện trường vụ án. Trước đó, khoảng 12h30 ngày 22/11, Công an huyện Quốc Oai nhận được tin báo tại khu vực vỉa hè trước cửa quán “Tươi Quán” ở đường Hoàng Xá, TDP Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là anh V (SN: 1979; HKTT: An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) bị một đối tượng dùng gậy gỗ đánh chấn thương sọ não, gãy nát 2 chân. Anh V. sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức để cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quốc Oai đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an huyện Quốc Oai đã vận động đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tình ra đầu thú. Tại Cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn ghen tuông tình cảm giữa Tình và anh V. Kết quả giám định sơ bộ xác định tỷ lệ thương tích của anh V là 49%. Hiện Công an huyện Quốc Oai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý vụ mâu thuẫn tình ái, đánh tình địch gãy nát 2 chân theo quy định. >>> Xem thêm video: 2 người chết cháy trong nhà: Nghi tự thiêu do mâu thuẫn tình cảm Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.