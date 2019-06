Mánh lới khó ngờ của 'tú bà' như hotgirl lừa bán 2 thiếu nữ sang Trung Quốc

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Huyên (SN 1985, trú Ke Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội mua bán người.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An nhận được nhiều lời cầu cứu của các cô gái trẻ bị bán sang Trung Quốc. Từ những thông tin thu thập được, công an xác định Vi Thị Huyên là mắt xích rất quan trọng trong một đường dây mua bán phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Tất cả những cô gái bị bán làm vợ nơi xứ người trong đường dây này đều phải chịu cuộc sống ngược đãi, bị hành hạ, phải sinh con và tuyệt đối không được gửi tiền hay liên lạc về cho gia đình. Phòng Cảnh sát hình sự sau đó đã lập chuyên án 619N để lên kế hoạch đấu tranh với tội phạm mua bán người.

Khoảng tháng 5/2019, qua mạng xã hội, Huyên đã kết bạn với Lô Thị T. (SN 1985) và Lô Thị M. (SN 1989), cùng trú tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Nhiều lần trò chuyện, Huyên biết Thảo và Mày là người dân tộc, có cuộc sống nghèo khó nên Huyên vẽ ra viễn cảnh sang Trung Quốc sẽ có cuộc sống an nhàn, hưởng thụ để dụ dỗ.

Khi thấy con mồi lưỡng lự, Huyên liên tục rủ rê lôi kéo bằng nhiều cách và hứa sang đó sẽ nhận được nhiều tiền. Sau khi “con mồi” đồng ý, Huyên đã liên lạc sang Trung Quốc thỏa thuận giá cả.

Ngày 21/5, Huyên hẹn gặp hứa khi sang Trung Quốc sẽ đưa cho T. 100 triệu đồng và M. là 90 triệu đồng. Tưởng kế hoạch trót lọt nhưng Huyên không hề hay biết, mọi đường đi nước bước của ả đã nằm trong tầm ngắm của công an.

Chiều 29/5, Huyên đưa M. và T. bắt xe đi Móng Cái. Nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã phục kích bắt quả tang Huyên và giải cứu 2 nạn nhân. Thời điểm này, Huyên mang theo con nhỏ để sang Trung Quốc sinh sống cùng một người đàn ông tại đây.

Tại công an, bước đầu Huyên đã cúi đầu khai nhận hành vi mua bán người của mình. Theo đó, Huyên sống tại Trung Quốc và biết nhu cầu lấy vợ Việt Nam của đàn ông sở tại nên đã móc nối với các đối tượng buôn người. Huyên khai, trung bình mỗi người phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán được giá từ 9 - 10 vạn nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng).

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trước khi đưa 2 cô gái Thảo và May bán sang Trung Quốc thì Huyên đã đưa 2 - 3 người sang Trung Quốc. Cơ quan công an đã nhận được lời cầu cứu của các cô gái này và hiện đang khẩn trương xác minh, làm rõ.