Tội ác của những kẻ buôn người đất Cảng

Tại thời điểm năm 2006, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP Hải Phòng (PC14) liên tục nhận được đơn tố giác của quần chúng nhân dân, phản ánh về việc một số đối tượng có hành vi mua bán phụ nữ và chứa chấp mại dâm tại các quán cà phê thư giãn thuộc huyện An Dương và huyện Cát Hải, Hải Phòng. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, diễn ra trên diện rộng với sự tham gia của nhiều đối tượng, ngày 7/11/2006, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo của phòng PC14 xác lập chuyên án mang bí số 116M, Đội 2 phòng PC14 là lực lượng chủ công phá án.

Ảnh minh họa

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đúng 23h10' ngày 9/11/2006, các trinh sát của Đội 2 phòng PC14 phối hợp với Công an quận Hồng Bàng, Công an phường Quán Toan ập tới bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại quán cà phê thư giãn Hồng Ngọc của Bùi Thị Ngọt ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. Qua đấu tranh khai thác, ngày 10.11.2006, Ban chuyên án bắt khẩn cấp cặp vợ chồng Phạm Thị Mai Anh và Nguyễn Thành Trung ở tổ 2, thị trấn An Dương, huyện An Dương, là những kẻ cầm đầu ổ nhóm trên. Đồng thời lực lượng phá án chia làm 3 mũi đi các địa bàn: quận Hồng Bàng, thị trấn An Dương và thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Hải Dương để mở rộng điều tra.