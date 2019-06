Hai lãnh đạo Tổng cục IV bị Tòa đề nghị triệu tập để trả lời câu hỏi

Trước lời khai mâu thuẫn của các bị cáo, chủ tọa đã cho Vũ và một số cựu cán bộ Tổng cục Tình báo đối chất về việc báo cáo triển khai dự án.

Theo bản án sơ thẩm, đất tại số 129 Pasteur, TP.HCM gồm hơn 1.490 m2 nhà, 2.264m2 đất do Tổng cục 4, Bộ Công an quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại.

Ngày 30/4/2015, Vũ "nhôm", với tư cách Chủ tịch HĐQT công ty Nova Bắc Nam 79 (công ty Nova) ký tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục 4 xin mua nhà đất số 129 Pasteur.

Ngày 28/5/2015, bị cáo Bùi Văn Thành (cựu Thứ trưởng Bộ Công an) ký tờ trình số báo cáo Thủ tướng cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của nhà đất số 129 Pasteur cho công ty Nova để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành Công an. Sau đó Chính phủ có ý kiến đồng ý.

Tháng 1/2016, Tổng cục IV, Bộ Công an và công ty Nova ký hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng nhà đất số 129 Pasteur với giá hơn 294 tỷ đồng.

Ngay sau đó, công ty Nova và công ty cổ phần Đầu tư Peak View (Peak View) đã ký hợp đồng hứa mua, hứa bán tài sản 129 Pasteur với giá 300 tỷ đồng. Trong tháng 1/2016 Peak View đã thanh toán đủ.

Ngày 13/1/2018, ba cổ đông sáng lập công ty Peak View đã chuyển nhượng 100% cổ phần cho công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Gia Định.

Như vậy, để thâu tóm nhà, đất công sản, có vị trí đắc địa ở TP HCM, Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong, cùng với sự giúp sức tích cực của Nguyễn Hữu Bách (cựu đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục 5, Bộ Công an) và Phan Hữu Tuấn (cựu Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V, Bộ Công an), thông qua các văn bản nghiệp vụ của ngành Công an để được thuê, nhận chuyển nhượng các bất động sản không phải qua đấu giá, trái quy định của Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước về tài sản.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Vũ "nhôm" cho rằng, việc anh ta bán tài sản 129 Paster là do công ty Nova khó khăn về kinh tế và có báo cáo bị cáo Tuấn và Bách.

Được đối chất tại tòa, cả ông Tuấn và Bách đều khẳng định không được báo cáo về việc này.

Trước nhiều câu hỏi thẩm vấn của HĐXX về việc bán tài sản 129 Paster trái quy định, Phan Văn Anh Vũ đều trả lời: "Bị cáo không nhớ".

Có mặt tại tòa, ông Thái Bảo Anh, đại diện Peak View cho hay, công ty này kháng cáo bản án sơ thẩm vì cho rằng, nếu áp dụng quyết định của bản án cấp cấp sơ thẩm về việc thu hồi tài sản 129 Paster sẽ không thực hiện được.

Bởi, theo quy định của Luật đất đai, có 3 trường hợp Nhà nước tiến hành thu hồi đất thì cả ba trường hợp này chủ sở hữu 129 Paster đều không nằm trong đối tượng điều chỉnh.

HĐXX cho hay, Tòa đã triệu tập bà Trương Thị Kim Soan và bà Trương Thị Sang, là hai người đã chuyển nhượng cổ phần của công ty Peak View cho đơn vị khác, nhưng cả hai bà này không có mặt và cũng không đưa ra lý do vắng mặt.

HĐXX đặt vấn đề - Peak View đã bị chuyển nhượng 100% sang cho công ty khác thì Peak View liệu có còn tư cách để kháng cáo bản án?

Buổi sáng cùng ngày, HĐXX cũng dành thời gian thẩm vấn Vũ "nhôm" và những người liên quan về các nhà, đất công sản, dự án có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và TP. HCM mà Vũ bị cáo buộc đã lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong, để được thuê, nhận chuyển nhượng các bất động sản này không phải qua đấu giá, trái quy định của Nhà nước.

Trả lời thẩm vấn tại tòa về các sai phạm ở các dự án này, Phan Văn Anh Vũ cho hay, nhiều việc anh ta làm đều có báo cáo miệng cho bị cáo Tuấn và Bách. Được đối chất với Vũ "nhôm", hai cựu cán bộ Công an phủ nhận việc được Vũ báo cáo.

Đối chất lời khai này, ông Hoàng Tiến Thành (đại diện Tổng cục IV, Bộ Công an) xác nhận ngày 25/1/2016, Tổng cục IV ký hợp đồng nguyên tắc bán bất động sản 129 Pasteur cho Nova Bắc Nam 79 với giá khoảng 294 tỷ đồng. Tổng cục IV đã nhận tiền và giao tài sản .

Trước câu hỏi Tổng cục IV có theo dõi, nắm được tình trạng lô đất hiện nay thế nào, ông Thành đáp đang liên hệ với đơn vị hậu cần để kiểm tra. "Bao giờ mới kiểm tra?", chủ tọa chất vấn. Ông Thành nói "để hỏi lại bên Bộ" và cho hay mình trả lời thay hai lãnh đạo sáng nay đi công tác. Dừng việc hỏi ông Thành, chủ tọa đề nghị Tổng cục IV liên hệ hai lãnh đạo nói trên để sáng mai (12/6) có mặt tại tòa trả lời về vấn đề này.