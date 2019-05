Ly kỳ vụ dùng xe tải, roi điện cướp… 68 con heo

Ngày 22/5, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp để truy tố 5 bị can gồm: Lê Chí Thịnh (23 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên – Huế), Ngô Minh Hùng (34 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), Đoàn Phi Học (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Lê Văn Tâm (21 tuổi) và Hà Văn Khánh (23 tuổi, cùng quê tỉnh Thanh Hóa) về tội “cướp tài sản”.

Đây là nhóm đối tượng gây ra vụ cướp đàn heo vô cùng ly kỳ, hi hữu và phức tạp khiến cơ quan CSĐT tốn nhiều thời gian để làm rõ hành vi của từng đối tượng. Hiện nay, khi vụ án đang chuẩ bị vào giai đạn xét xử, lực lượng công an vẫn đang tích cực truy bắt 2 đối tượng liên quan đã bỏ trốn là Võ Văn Hiền (35 tuổi) cà Nguyễn Văn Phúc (31 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Ảnh minh họa

Cú “phản đòn” của người làm công

Theo kết quả điều tra, Lê Chí Thịnh từng làm công ở trại heo của bàn T.T.V.Tiên (xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom). Tuy nhiên, do làm việc không tốt nên Thịnh bị bà Tiên đuổi việc. Sau khi bị đuổi, Thịnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà chủ và y đã quyết định táo bạo là cướp… đàn heo.

Để thực hiện mưu đồ, Thiện liên hệ với người từng làm chung và có “số phận” bị đuổi như mình là Ngô Minh Hùng để bàn bạc, tìm mối tiêu thuê khi cướp được đàn heo.

Hai gã làm công biến chất đã bàn bạc kế hoạch khá chi tiết, chúng liên hệ với vợ chồng lái heo (thu mua heo) là Đinh Thị V. và Nguyễn Đại Thắng (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) để bàn việc bán heo. Sau khi đạt được thỏa thuận về giá cả 500 nghìn đồng/con (từ 7 đến 8kg, rẻ hơn phân nửa giá thị trường khoảng 1,2 triệu đồng/con), chúng thống nhất giữa tháng 8/2018 sẽ đi bắt heo.

Ly kỳ vụ cướp đàn heo

Chiều cùng ngày, V. thuê xe tải do Đoàn Phi Hùng điều khiển chở Thắng, Tâm và Thắng (người làm công) xuống huyện Trảng Bom bắt heo. Lúc này, Hùng gọi điện chỉ đạo Võ Văn Hiền và Nguyễn Văn Phúc mang theo roi điện để khống chế heo.

Ngày 13/8/2018, Thắng thuê ôtô 7 chỗ chở người làm công là Tâm cùng Thịnh, Hùng đến trại heo để “xem hàng”. Sau khi thực địa, Thắng đã ứng trước cho “2 tên cướp 20 triệu đồng.

Đến rạng sáng 14/8/2018, chúng tiếp cận mục tiêu, Học lái xe tải đậu cách cổng trại 100m; Thịnh và Hùng đột nhập bằng cách leo qua tường rào để mở cổng cho các đối tượng còn lại vào trong trại. Lúc này, tất cả đều đeo khẩu trang che kín mặt.

Khi đột nhập vào trong, Hùng và Phúc dùng roi điện, tuýp sắt khống chế 2 người làm công của bà Tiên. Các tên còn lại lao vào bắt heo bỏ lên xe tải , chở về trại heo của vợ chồng Thắng tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Sau khi xảy ra vụ cướp táo bạo, bà Tiên đã trình báo Công an và Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Từ lời khai của 2 người làm công cũng như trích xuất camera an ninh dọc các tuyến đường bọn cướp đi qua; đặc biệt là dấu vết cho thấy phương tiện vận chuyển heo từ Đồng Nai về tỉnh Bình Phước, Công an huyện Trảng Bom đã huy động lực lượng chốt chặn và nhờ sự hỗ trợ từ công an các địa phương nơi chiếc xe đi qua, Công an huyện Trảng Bom đã nhanh chóng phá được vụ cướp chỉ sau 1 ngày chúng gây án.

Tại trại heo của vợ chồng Thắng, công an đã tiến hành thu giữ tổng số heo các đối tượng cướp được là 68 con (trong đó có 10 con trọng lượng từ 15 đến 16kg; số còn lại có trọng lượng 7 – 8kg). Sau đó các đối tượng Thịnh, Hùng, Tâm, Khánh, Học lần lượt bị bắt; riêng 2 đối tượng Hiền và Phúc đã bỏ trốn.

Trong quá trình điều tra, CQĐT không đủ chứng cứ xác định hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với vợ chồng Thắng, nên không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.