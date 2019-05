Du thuyền, nhà hàng nổi hoang tàn vật vờ bên Hồ Tây

Ngày 7/2/2017 UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 38/TB-UBND chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá thể thao du lịch của các doanh nghiệp trên Hồ Tây tại khu vực số 2- 10 Nguyễn Đình Thi. Tiếp đó, hàng loạt nhà hàng nổi bị UBND phường Thuỵ Khuê cưỡng chế tháo dỡ cầu dẫn, lý do vi phạm trật tự xây dựng. Sau đó, các nhà hàng nổi buộc phải di dời về Đầm Bảy (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) chờ chỉ đạo. Hơn 2 năm qua, những nhà hàng bị cấm hoạt động trở nên hoen gỉ gây mất mỹ quan cho một khu vực Hồ Tây. Ngày 2/5, vừa qua một tàu nổi bỏ hoang bốc cháy gây mất an toàn trị an khu vực. Lực lượng chữa cháy phải mất 40 phút mới dập được lửa. Thuyển nổi trơ khung sắt.Người dân và khách chơi hồ Tây chứng kiến đám cháy được phen hoảng loạn. Phía bên kia đường Nhật Chiêu là Công viên nước Hồ Tây luôn đông đúc khách trong dịp hè. Gần chục thuyền nổi bị bỏ hoang Đây là tài sản của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp phải vay nợ vốn ngân hàng hàng tỷ đồng để đầu tư cải tạo tàu thuyền. Thế nhưng, Thành phố sau khi cưỡng chế tài sản sản doanh nghiệp nhốt về Đầm Bảy cấm kinh doanh. Hơn 2 năm doanh nghiệp mòn mỏ chờ hướng chỉ đạo của thành phố. Trong khi mỗi ngày doanh nghiệp phải trả lãi ngân hàng và xót xa nhìn tài sản dần thành đống sắt vụn. Chỉ sau một chủ trương không rõ đầu rõ cuối của thành phố đã khiến nhiều chủ doanh nghiệp rơi vào cảnh nợ nần, nguy cơ phá sản.

