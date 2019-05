Điểm tên những tội phạm bỏ trốn trước khi bị bắt gây xôn xao dư luận

1. Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty Nhật Cường.

Ngày 19/5 vừa qua, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Cụ thể, ông chủ của chuỗi cửa hàng điện thoại lớn ở Hà Nội bị khởi tố với tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 188 và điều 221 bộ luật Hình sự. Trước khi phát lệnh truy nã, ngày 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Huy và 8 đồng phạm. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Vào trưa ngày 9/5, lực lượng liên ngành thuộc Bộ Công an đã khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile và thu giữ nhiều tang chứng. Ngày 10/5, các kênh truyền thông của Nhật Cường đồng loạt bị gỡ. Hiện, ông chủ Nhật Cường Mobile vẫn đang bỏ trốn. 2. Lê Quang Hiếu Hùng sinh ngày 16/10/1974, từng là công nhân viên quốc phòng Chi nhánh Đầu tư xây dựng Miền Nam, Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng). Đối tượng này bị truy nã quốc tế trong vụ án “Giả mạo trong công tác; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất, buôn bán hàng giả”. Sau khi bị khởi tố, đối tượng Lê Quang Hiếu Hùng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã đề nghị Văn phòng INTERPOL Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế. Trong quá trình lẩn trốn, Hùng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, tạo vỏ bọc, thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở. Sáng 9/3, Hùng bị lực lượng chức năng dẫn độ từ Cộng hòa Cuba về Việt Nam. 3. Vũ Đình Duy cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX).

Tháng 5/2018, sau khi kết luận Vũ Đình Duy (SN 1975, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) - cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX) bỏ trốn, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã số 67/ANĐT-P4 truy nã đối tượng này. Vũ Đình Duy bị khởi tố về tội danh: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 1999 và "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2016. Trước đó, khi Thanh tra Chính phủ bắt đầu công bố kết luận thì Duy đã làm đơn xin phép cơ quan đi nước ngoài chữa bệnh. Dù không được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đồng, nhưng Duy bỏ trốn vào ngày 22/10/2016, hiện vẫn chưa bị bắt. 4. Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn rồi đầu thú.

Ngày 16/9/2016, Cơ quan CSĐT ra ra Quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với đối tượng này. Trịnh Xuân Thanh có liên quan đến bê bối tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam - nơi Thanh từng làm Chủ tịch HĐQT. Ngày 16/9/2016, Thanh bỏ trốn. Ngay sau đó, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với Trịnh Xuân Thanh. Chiều 31/7/2017, Bộ Công an đã phát đi thông báo chính thức cho biết, Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Sau khi vụ án được đưa ra xét xử, Thanh bị tòa tuyên án chung thân. 5. Vũ Nhôm bỏ trốn rồi bị bắt.

Tối ngày 21/12/2017, lực lượng của Bộ Công an khám xét nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ (SN 1975) tức Vũ "nhôm" tại số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Vũ "nhôm" được xem như là ông trùm BĐS ở Đà Nẵng. Một ngày sau đó, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Sau khi xác định Vũ không có tại nơi cư trú, công an tiếp tục phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế. Cuối tháng 12/2017, Phan Văn Anh Vũ được xác định vi phạm Luật Di trú của Singapre và bị trục xuất. Bộ Nội vụ nước này cho biết, người mang quốc tịch Việt Nam Phan Van Anh Vu bị tạm giữ ngày 28/12/2017. Đầu tháng 1/2018, Vũ "nhôm" đã bị trao trả về Việt Nam. Ngay sau đó, các phiên tòa đã được mở để xét xử Vũ "nhôm" cùng các đồng phạm. Trong ảnh: Phan Văn Anh Vũ tại phiên tòa xét xự vụ án gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Á. Với tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Vũ "nhôm" đã bị tuyên 8 năm tù và đang tiếp tục là bị cáo của các vụ án khác. 6. Dương Chí Dũng (SN 1957) - nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải bị khởi tố vào tháng 5/2012 về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Vinashin, liên quan đến việc mua ụ nổi 83M của Vinalines. Tuy nhiên, trước khi bị khởi tố bị can, Dương Chí Dũng đã nhanh chân bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt. Việc chạy trốn của Dũng có liên quan đến Dương Tự Trọng - em trai đối tượng. Tháng 9/2012, Công an Việt Nam phối hợp với lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ được Dương Chí Dũng khi đang lẩn trốn tại Phnom Penh. Tháng 12/2013, Dương Chí Dũng bị tuyên án tử hình. 7. Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin thuộc Tập đoàn Vinashin - Vinashinlines) đã nhanh chân trốn ra nước ngoài trước khi vụ án bị khởi tố. Ngay sau đó, Giang Kim Đạt đã bị phát lệnh truy nã quốc tế. Giang Kim Đạt cùng với TGĐ Trần Văn Liêm và kế toán trưởng Trần Văn Khương đã chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng qua các dự án mua tàu khai thác kinh doanh cho thuê tàu biển. Riêng Giang Kim Đạt bị quy kết chiếm đoạt tổng cộng hơn 255 tỷ đồng. Ngày 7/7/2015, Đạt bị bắt ở Campuchia và dẫn giải về Việt Nam xét xử và nhận án tử hình về Tội tham ô tài sản.



Ngày 9/5, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile và thu giữ nhiều tang chứng.

1. Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty Nhật Cường.

Ngày 19/5 vừa qua, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Cụ thể, ông chủ của chuỗi cửa hàng điện thoại lớn ở Hà Nội bị khởi tố với tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 188 và điều 221 bộ luật Hình sự. Trước khi phát lệnh truy nã, ngày 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Huy và 8 đồng phạm. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Vào trưa ngày 9/5, lực lượng liên ngành thuộc Bộ Công an đã khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile và thu giữ nhiều tang chứng. Ngày 10/5, các kênh truyền thông của Nhật Cường đồng loạt bị gỡ. Hiện, ông chủ Nhật Cường Mobile vẫn đang bỏ trốn. 2. Lê Quang Hiếu Hùng sinh ngày 16/10/1974, từng là công nhân viên quốc phòng Chi nhánh Đầu tư xây dựng Miền Nam, Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô (Bộ Quốc phòng). Đối tượng này bị truy nã quốc tế trong vụ án “Giả mạo trong công tác; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất, buôn bán hàng giả”. Sau khi bị khởi tố, đối tượng Lê Quang Hiếu Hùng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã đề nghị Văn phòng INTERPOL Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế. Trong quá trình lẩn trốn, Hùng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, tạo vỏ bọc, thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở. Sáng 9/3, Hùng bị lực lượng chức năng dẫn độ từ Cộng hòa Cuba về Việt Nam. 3. Vũ Đình Duy cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX).

Tháng 5/2018, sau khi kết luận Vũ Đình Duy (SN 1975, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) - cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTEX) bỏ trốn, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã số 67/ANĐT-P4 truy nã đối tượng này. Vũ Đình Duy bị khởi tố về tội danh: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 1999 và "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2016. Trước đó, khi Thanh tra Chính phủ bắt đầu công bố kết luận thì Duy đã làm đơn xin phép cơ quan đi nước ngoài chữa bệnh. Dù không được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đồng, nhưng Duy bỏ trốn vào ngày 22/10/2016, hiện vẫn chưa bị bắt. 4. Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn rồi đầu thú.

Ngày 16/9/2016, Cơ quan CSĐT ra ra Quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với đối tượng này. Trịnh Xuân Thanh có liên quan đến bê bối tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam - nơi Thanh từng làm Chủ tịch HĐQT. Ngày 16/9/2016, Thanh bỏ trốn. Ngay sau đó, Bộ Công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế với Trịnh Xuân Thanh. Chiều 31/7/2017, Bộ Công an đã phát đi thông báo chính thức cho biết, Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú. Sau khi vụ án được đưa ra xét xử, Thanh bị tòa tuyên án chung thân. 5. Vũ Nhôm bỏ trốn rồi bị bắt.

Tối ngày 21/12/2017, lực lượng của Bộ Công an khám xét nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ (SN 1975) tức Vũ "nhôm" tại số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Vũ "nhôm" được xem như là ông trùm BĐS ở Đà Nẵng. Một ngày sau đó, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Sau khi xác định Vũ không có tại nơi cư trú, công an tiếp tục phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế. Cuối tháng 12/2017, Phan Văn Anh Vũ được xác định vi phạm Luật Di trú của Singapre và bị trục xuất. Bộ Nội vụ nước này cho biết, người mang quốc tịch Việt Nam Phan Van Anh Vu bị tạm giữ ngày 28/12/2017. Đầu tháng 1/2018, Vũ "nhôm" đã bị trao trả về Việt Nam. Ngay sau đó, các phiên tòa đã được mở để xét xử Vũ "nhôm" cùng các đồng phạm. Trong ảnh: Phan Văn Anh Vũ tại phiên tòa xét xự vụ án gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Á. Với tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Vũ "nhôm" đã bị tuyên 8 năm tù và đang tiếp tục là bị cáo của các vụ án khác. 6. Dương Chí Dũng (SN 1957) - nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải bị khởi tố vào tháng 5/2012 về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Vinashin, liên quan đến việc mua ụ nổi 83M của Vinalines. Tuy nhiên, trước khi bị khởi tố bị can, Dương Chí Dũng đã nhanh chân bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt. Việc chạy trốn của Dũng có liên quan đến Dương Tự Trọng - em trai đối tượng. Tháng 9/2012, Công an Việt Nam phối hợp với lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ được Dương Chí Dũng khi đang lẩn trốn tại Phnom Penh. Tháng 12/2013, Dương Chí Dũng bị tuyên án tử hình. 7. Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin thuộc Tập đoàn Vinashin - Vinashinlines) đã nhanh chân trốn ra nước ngoài trước khi vụ án bị khởi tố. Ngay sau đó, Giang Kim Đạt đã bị phát lệnh truy nã quốc tế. Giang Kim Đạt cùng với TGĐ Trần Văn Liêm và kế toán trưởng Trần Văn Khương đã chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng qua các dự án mua tàu khai thác kinh doanh cho thuê tàu biển. Riêng Giang Kim Đạt bị quy kết chiếm đoạt tổng cộng hơn 255 tỷ đồng. Ngày 7/7/2015, Đạt bị bắt ở Campuchia và dẫn giải về Việt Nam xét xử và nhận án tử hình về Tội tham ô tài sản.



Ngày 9/5, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile và thu giữ nhiều tang chứng.