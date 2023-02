Lời khai nghi phạm sát hại bà nội 90 tuổi, cô ruột tại nhà

Thông tin mới nhất vụ hai mẹ con bà lão 90 tuổi ở Hà Nội bị sát hại tại nhà, nghi phạm Phạm Văn Đức (SN 1985, thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên) đã bước đầu khai nhận về nguyên nhân và hành vi tội ác.



Theo lời khai nghi phạm này, sự việc bắt nguồn từ việc thiếu tiền trả nợ . Đức đã vay 500 triệu đồng của Quỹ tín dụng nhân dân xã Minh Tân để làm ăn, nhưng thua lỗ. Đến ngày đáo hạn Đức không có khả năng chi trả.

Nghi phạm Phạm Văn Đức.

Khi túng quẫn, Đức đã nhiều lần đến gặp bà nội, yêu cầu bà bán đất để trả nợ, nhưng không được đồng ý. Trước thời điểm xảy ra án mạng, Đức tiếp tục gặp bà nội yêu cầu bán đất sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, Đức đã dùng hung khí, gây ra cái chết thương tâm cho bà nội và cô ruột. Sau khi gây án, Đức bỏ trốn xuống Quảng Ninh.

Tại cơ quan công an, Đức khai, khi chạy trốn, nghi phạm này đã nhiều đêm không ngủ, ân hận về hành vi phạm tội đã gây ra.

Trước đó, trưa ngày 23/2, người dân thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân sang nhà cụ Đỗ Thị L (SN 1933) chơi phát hiện cụ L và con gái là bà Phạm Thị Th (SN 1965) tử vong trên giường. Khi đó, trên vùng đầu, cổ, gáy của cụ L và Th có nhiều vết thương.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an căn cứ vào kết quả khám nghiệm ban đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết cho cụ L và bà Th là bị chấn thương sọ não. Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người. Mở rộng diện rà soát, căn cứ tài liệu điều tra và những lời khai của những người liên quan, lực lượng điều tra nhận định đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Đức. Khi đó, Đức không có mặt tại địa phương.

Công an huyện Phú Xuyên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp Công an TP Hà Nội, triển khai các tổ công tác phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ Đức khi đang lẩn trốn tại một xưởng sơn bả của Đào Văn Hưởng (SN 1992, tại Lưu Quang, Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; chỗ ở tại tổ 1, khu 2, Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ…

