Lời khai kinh hoàng của đối tượng đâm chết 3 người để trả thù

Sáng 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố, Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) – kẻ gây ra vụ án “Giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng” xảy ra trong các ngày 16 và 17/5 tại huyện Mê Linh, Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. Trong sáng ngày 18/5, tại trụ sở số 7 Thiền Quang, TP Hà Nội, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Bình.



Trả thù do mâu thuẫn khi va chạm giao thông

Theo tài liệu của Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cung cấp, 7h sáng ngày 16/5, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Mê Linh về việc, khoảng 6h cùng ngày, nhiều người dân phát hiện tử thi một nam thanh niên với nhiều vết thương ở phần bụng, tại khu vực đê sông Hồng thuộc địa phận thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS đã cử cán bộ phối hợp với Công an huyện Mê Linh, cùng các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác định nhân thân nạn nhân là anh Hà Văn Hưng (SN 1985, ở xã Chu Phan, huyện Mê Linh). Kết quả pháp y tử thi, xác định nguyên nhân nạn nhân chết do mất máu cấp.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Phòng CSHS đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh xác định được nghi can của vụ án mạng là Đỗ Văn Bình ( SN 1981, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh). Bình vốn làm nghề kinh doanh thịt lợn.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tính côn đồ hung hãn, nguy hiểm của đối tượng Đỗ Văn Bình, Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo phối hợp với Công an huyện Mê Linh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chia nhiều tổ công tác tập trung truy bắt Đỗ Văn Bình.

Đến 15h ngày 17/5, tổ công tác của Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng Bình khi y đang lẩn trốn tại khu vực xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và đưa về Phòng CSHS Công an TP Hà Nội để khai thác, làm rõ hành vi phạm tội.

Đối tượng Đỗ Văn Bình tại cơ quan điều tra.

Quá trình bắt giữ Bình, cơ quan công an đã thu giữ 1 máy điện thoại di động Samsung Galaxy A5, 1 con dao bầu, 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh - đen, không đeo biển kiểm soát, Bình sử dụng khi gây án.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bình khai nhận, vào khoảng 17h ngày 15/5, khi anh Hà Văn Hưng điều khiển xe máy chở anh Đoàn Văn Tùng (SN 1996, ở thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh) đến đoạn đường kênh mương thuộc thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên thì xảy ra va chạm giao thông với Đỗ Văn Bình, khi đó đang lái xe ô tô Toyota Fortuner màu trắng, BKS: 30F-579.68.

Khi xảy ra va chạm, anh Tùng hô “Phang chết nó đi” và anh Hưng lấy 1 bình xịt hơi cay để trong cốp xe máy ra xịt 3 lần vào mặt Bình. Ngoài ra, nhóm anh Tùng và anh Hưng còn dùng gậy gỗ đánh vào gáy Bình, dùng gạch ở vệ đường dọa, bắt Bình phải xin lỗi.

Đến khoảng 20h30, Bình thấy bị đau phía sau gáy, sưng mắt do bị nhóm anh Hưng đánh và xịt hơi cay. Do bực tức nên Bình đã nảy sinh ý định trả thù bằng cách tìm các anh Hưng và Tùng để đâm chết. Bình lấy 1 con dao bầu (dạng dao chọc tiết lợn) của gia đình sử dụng hàng ngày, cất vào khe ghế ngồi của xe tải loại 1,25 tấn (BKS 29C- 525.05).

Do không biết nhà anh Hưng, nhưng biết anh Tùng, Bình đã vờ nhờ anh Tùng gọi điện thoại hẹn tối gặp anh Hưng để hòa giải mâu thuẫn, nhằm tìm sơ hở để xử lý đối phương. Khoảng 21h30 cùng ngày, Bình điều khiển xe ô tô Fortuner chở anh Tùng đến quán karaoke Đồng Quê, ở thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, gặp anh Hưng.

Sau khi anh Hưng đến gặp Bình vào 22h tối cùng ngày và cùng vào phòng của quán để uống bia và hát karaoke. Đến khoảng 22h30, Bình lái xe ô tô Fortuner về nhà và đổi xe tải trước đó đã cất 1 dao bầu để làm hung khí đánh các anh Hưng và Tùng, rồi điều khiển chiếc xe này đến quán karaoke tiếp tục hát.

Anh Tùng thấy Bình tỏ vẻ hòa hợp đã ngỏ ý hát xong đi chơi tiếp. Bình lại về nhà lấy thêm 3 triệu đồng rồi quay ra quán karaoke Đồng Quê thì thấy anh Tùng đứng trước của quán. Lúc này, anh Hưng đã ra lấy xe máy đi về hướng xã Thạch Đà, huyện Mê Linh. Bình điều khiển xe ô tô tải chở anh Tùng định đi lên thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng khi đến khu vực xã Vạn Yên, anh Tùng bảo Bình là anh Hưng yêu cầu Bình đưa 10 triệu đồng cho anh Hưng.

Sau đó, Bình đã quay về nhà lấy thêm 10 triệu đồng và quay lại gặp anh Hưng. Trên đường đi, Bình nhận được điện thoại của anh Hưng bảo Bình đi một mình đến khu vực thôn 2, xã Thạch Đà, để gặp anh Hưng. Lúc này, Bình đi qua quán Đồng Quê để Tùng xuống đó ngồi đợi, còn Bình đi một mình đến khu vực anh Hưng hẹn. Bình bức xúc vì bị anh Hưng đánh và yêu cầu đưa tiền, nên khi gặp Bình đã dùng dao bầu đâm vào vùng bụng của đối phương gây tử vong tại chỗ.

Nổi máu điên, tiếp tục trả thù gây án mạng

Quá trình điều tra, cơ quan công an nắm được sau khi đâm anh Hưng tử vong, Bình điều khiển xe ô tô tải quay lại quán Karaoke Đồng Quê đón anh Tùng đi lên Vĩnh Phúc với ý định tiếp tục trả thù.

Khi đi đến địa phận xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, Bình lợi dụng lúc anh Tùng không để ý đã dùng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng nạn nhân. Hậu quả anh Tùng đã tử vong vì mất máu cấp.

Sau khi đâm anh Tùng, Bình đi xe tải đến quán phở của chị Nguyễn Thị Thảo ( SN 1983, ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), cầm dao bầu lao vào chém 2 nhát vào đầu và người nạn nhân làm chị Thảo bị thương tích nặng. Sau đó, Bình lên xe ô tô bỏ chạy đến địa phận huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc thì bị người dân dùng xe ô tô chặn đường.

Bình điều khiển xe tải đâm thẳng vào chiếc xe ô tô của người dân tham gia truy đuổi, và dùng dao bầu đe dọa lái xe taxi hãng Thành Công đang đỗ gần đó, cướp xe taxi và điện thoại di động Samsung của nạn nhân, rồi điều khiển xe đi về xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Tiếp đến 13h30 ngày 17/5, Bình sử dụng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng chị Trần Thị Thư (SN 1989, ở Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), tại đường đê xã Yên Phương, huyện Yên Lạc làm chị Thư tử vong.

Bình khai lý do muốn sát hại 2 người phụ nữ là để thanh toán thù tức trước đây. Trong quá trình đấu tranh, cán bộ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội còn được biết nếu không bị bắt, Bình còn đang nuôi ý định "xử lý" một người ở huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), do có mâu thuẫn với hắn từ 8 năm trước.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đang khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan thu thập tài liệu chứng cứ để hoàn tất hồ sơ vụ án, sớm đưa Đỗ Văn Bình ra xét xử theo quy định của pháp luật.