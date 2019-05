2 thi thể bị đóng bê tông: 4 nghi phạm và lời thú tội sốc

(Kiến Thức) - Những lời khai ban đầu của 4 đối tượng về nguyên nhân gây ra vụ án mạng kinh hoàng, sát hại 2 người đàn ông rồi vùi trong bê tông, vừa được Công an tỉnh Bình Dương thông tin.

thi thể nam giới bị vùi trong bêtông. Hai trong 4 đối tượng nữ liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận vừa bị công an bắt giữ. Sáng nay 18/5, hàng chục cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm thuộc Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương ghi lời khai 4 đối tượng liên quan đến vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng 2

Bước đầu các đối tượng khai nhận sát hại 2 ngườiđàn ông rồi phi tang xác trong bêtông chỉ vì mâu thuẫn vặt. “Bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi sát hại hai nam thanh niên rồi phi tang xác bằng cách vùi vào bêtông là do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt...”, Công an tỉnh Bình Dương thông tin. Tuy nhiên theo CQĐT, đó chỉ là lời khai ban đầu, công an vẫn đang tập trung làm rõ động cơ gây án và các mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên.

Ôtô và 4 đối tượng bị chặn bắt vào rạng sáng nay 18/5 tại một khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo Phú Thịnh

Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, sau khi phát lệnh thông báo truy tìm các nghi can liên quan đến vụ án giết 2 người đàn ông rồi cho vào thùng đổ bê tông, đến rạng sáng nay, Công an đã bắt 4 đối tượng nữ tại một khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) gồm, Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953), cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM; Lê Phú Hạnh (SN 1965), ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương và một người tên V. Cả nhóm này bị bắt khi lái chiếc xe ô tô Ford 7 chỗ BKS 51A-718.30 đi ra từ khách sạn một khu dân cư Tiamo.