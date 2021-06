Lời kể của tài xế taxi bị khách đấm túi bụi trên xe

Anh NVT. (

) cho biết, anh vẫn đang làm việc với Công an phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài (Bình Phước) để làm rõ vụ việc.

Người đàn ông đấm túi bụi vào mặt nam tài xế. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi anh T. trình báo sự việc, Công an P.Tân Bình đã cấp giấy giới thiệu cho anh T,. đi khám, giám định thương tích. “Hiện Công an phường đang kết hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Xoài làm việc với bị hại, trích xuất camera vụ việc. Đồng thời, tiếp tục truy tìm những người trên xe và những người chứng kiến sự việc tài xế taxi bị hành hung để xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" - trung tá Trương Tuấn Hùng, Trưởng công an P.Tân Bình trả lời trên Thanh Niên.