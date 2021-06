Vì sao cựu cán bộ Công an phường ở Hải Phòng bị khởi tố tội Cướp tài sản?

Cựu cán bộ Công an phường Trại Chuối Phan Ánh Dương bị khởi tố về hành vi Cướp tài sản khi cùng anh rể và một số đối tượng đến quán Coffee House 1102 để đòi nợ. Nhóm đối tượng sau đó đã lấy đi nhiều tài sản tại quán này.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Ánh Dương, sinh năm 1988, cựu cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng về hành vi Cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ Luật hình sự.



Ngày 18/6/2021, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tước quân tịch đối với Thượng úy Phan Ánh Dương.

Thông tin cụ thể về vụ việc, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, sự việc xuất phát từ ngày 29/10/2019, khi anh Phan Văn Quang (SN 1992, trú quán 3/189 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng) thỏa thuận mua lại quán The Coffee House 1102 số 1+3 Hai Bà Trưng (phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng) của Ngô Quang Huy (SN 1993, trú quán số 270 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng) giá 560.000.000 đồng. Có hợp đồng chuyển nhượng và biên bản bàn giao tài sản trong quán.

Ảnh minh họa.

Ngày 11/3/2020, khi thỏa thuận thanh lý hợp đồng thuê nhà đã phát sinh số tiền đặt cọc thuê nhà mà nhóm chủ cũ Ngô Quang Huy đặt cọc trước nên anh Quang đồng ý viết giấy mượn tiền để nhận nợ với Nguyễn Văn Vinh (thuộc nhóm chủ cũ) số tiền là 55.000.000 đồng (tiền cọc thuê mặt bằng).

Quang viết “Giấy mượn tiền” cho Vinh nội dung: “... Cam kết đến 15/4/2020 sẽ hoàn trả lại số tiền trên, nếu sai xin hoàn toàn chịu phạt (anh Vinh có thể điều hành quán do tôi ủy quyền và Vinh có quyền thanh lý tài sản của quán để đủ với số tiền tôi nợ anh Vinh”.

Thời gian sau đó, Vinh liên lạc để đòi tiền nhưng do dịch COVID-19 làm ăn khó khăn, anh Quang xin khất để trả dần 55.000.000 đồng. Khoảng tháng 7/2020, Trần Ngọc Hùng, Trương Trọng Linh (thuộc nhóm chủ cũ) nghe tin Quang sắp vỡ nợ nên Hùng bàn với Linh tìm Quang đòi tiền. Vinh giao lại giấy mượn tiền cho Linh để Linh, Hùng tiếp tục đòi tiền anh Quang.

Khoảng 21h ngày 17/7/2020, Hùng bảo em rể là Phan Ánh Dương - cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng chở đến quán The Coffee House 1102 tìm anh Quang đòi tiền.

Tại quán, Hùng vào trong còn Dương đứng chờ ngoài cửa. Hùng vào quầy thu ngân gặp anh Hồ Phi Hùng (nhân viên được Quang giao quản lý quán) yêu cầu Phi Hùng tắt nhạc, Phi Hùng không đồng ý vì quán đang có khách nên bị Hùng dùng tay đánh vào mặt Phi Hùng 2, 3 cái và đạp vào người làm Phi Hùng ngã xuống đất, sau đó Hùng ra cửa gọi Dương vào quán và cùng Dương tiếp tục đánh anh Phi Hùng.

Một lúc sau có thêm các đối tượng Trương Trọng Linh, Vũ Văn Vinh vào quán (do Trần Ngọc Hùng gọi đến), Hùng nói với cả nhóm đi cùng là “Quang không có ở quán thì tháo hết đồ mang đi” . Ngay lúc đó có anh Tân (bảo vệ Công ty Toàn cầu) vào ngăn cản và nói phải gọi cho Quang đến để giải quyết, nếu không gọi được cho Quang thì phải gọi bố mẹ Quang đến giải quyết chứ không được tự ý lấy đồ đi.

Sau đó, bảo vệ gọi điện cho ông Phan Văn Quân (bố anh Quang) nhưng ông Quân không đồng ý cho ai lấy đồ đi mà phải chờ ông Quân đến giải quyết. Nhóm Hùng không chờ mà bảo nhau vào tháo dỡ một số tài sản trong quán mang đi gồm: 1 máy pha cà phê, 1 máy xay cà phê, 2 máy xay sinh tốt, 3 cục âm ly, 1 bộ đầu thu và 2 micro; sau đó Hùng, Linh mang về nhà cất giữ.

Ngày 20/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân ra quyết định Khởi tố vụ án Cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Tiếp sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Trần Ngọc Hùng, sinh năm 1982, trú tại số 201 Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1983, trú tại số 61/143 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng và Trương Trọng Linh, sinh năm 1988, trú tại số 30 Kha Lâm 4, Nam Sơn, Kiến An, TP Hải Phòng về hành vi Cướp tài sản.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đối tượng giết cụ bà, cướp tài sảnrồi tới xem điều tra