Loạt vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ gây chấn động

Bắt khẩn cấp cha dượng bạo hành con riêng của vợ cũ: Chiều 12/3, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện) để điều tra về vụ đánh đập con riêng của vợ cũ. Thắng khai, L.T.A. (9 tuổi) là con riêng của chị Đ.T.H. (vợ cũ của Thắng). Thắng và vợ đã ly hôn, nhưng sau đó quay lại với nhau. Chiều 8/3, Thắng cùng bạn bè nhậu. Thấy cháu A. cầm điện thoại của mình chạy ngoài đường, Thắng ra lấy lại rồi liên tục đấm, đá vào đầu, người của bé trai. Đặc biệt, đây không phải lần đầu Thắng đánh con riêng của vợ. "Cha dượng" hành hạ, ngược đãi và ép bé 3 tuổi sử dụng ma túy: Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, ngụ quận Tân Bình, TP HCM), sống chung như vợ chồng với Lê Văn Bậm (SN 1979). Bé T. (3 tuổi là con của Nguyên). Trong ngày 10 và ngày 25/4/2023, Bậm dùng băng keo trói tay, chân và chửi bới, dọa nạt bé T., sau đó để bé trần truồng nằm dưới sàn nhà. Đồng thời, Bậm dùng tua vít, búa và kéo dọa tấn công vào vùng kín của bé làm bé hoảng sợ, ngoài ra còn ép bé trai sử dụng ma túy. Những lần này, Nguyên dùng điện thoại quay lại clip. Tháng 11/2023, TAND huyện Hóc Môn mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyên, Bậm. "Cha dượng" bạo hành bé trai 3 tháng tuổi tử vong: T.H.B.L. (15 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) có con trai 3 tháng tuổi, sống cùng Minh Phụng (19 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngày 15/8/2023, khi Phụng và L. cãi nhau, bé B. khóc lớn. Phụng bế B. để dỗ nhưng vẫn không nín. Bực tức, Phụng dùng tay phải đánh mạnh B.. khiến nạn nhân tử vong. Ngày 18/8/2023, Phụng bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ. Cha dượng đốt bộ phận sinh dục bé trai 14 tuổi: Trần Thanh Hòa (SN 1997, trú phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, An Giang) là cha dượng của em T.K.T (14 tuổi). Do T. không nghe lời, Hòa thường xuyên dùng tay, cây đánh gây thương tích. Khoảng đầu tháng 6 năm 2023, Hòa kêu T. vào nhà vệ sinh, dùng tay nhấn đầu T. vào thùng nước làm vỡ thùng, bị các cạnh thùng cắt vào vùng mũi, cổ và bụng gây thương tích. Đến khoảng đầu tháng 7, do T. không nghe lời nên Hòa tiếp tục kêu T. vào trong bếp, dùng bật lửa đốt vùng kín của em. Ngày 17/7/2023, Hòa bị Công an thị xã Tịnh Biên tạm giữ hình sự. Cha dượng bạo hành bé gái hơn 2 tháng tuổi chấn thương sọ não: Ngày 21/5/2023, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ số 3E Thông Thiên Học, phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Thương được xác định là người bạo hành cháu bé gái 2 tháng tuổi, con của người tình là chị Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi) dẫn đến đa chấn thương nội sọ, gãy xương cẳng tay, gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân, suy thận cấp, suy gan. Bố dượng bạo hành con riêng của vợ khai “bức xúc vì cháu hay trộm tiền”: Giữa Nguyễn Sơn T. (trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và mẹ cháu B. có quan hệ tình cảm. Sau khi bố mẹ cháu ly hôn, T. đón cả hai mẹ con cháu B. về nhà riêng của mình ở. Mẹ cháu B. không có việc làm, hàng ngày T. đi làm nuôi hai mẹ con. Nhưng cháu B. rất nghịch ngợm, khó bảo và hay lén lấy trộm tiền của mẹ. Ngày 7/11/2022, cháu B. tiếp tục lấy trộm tiền đi mua đồ chơi, trong lúc bực tức, T. lấy dây điện gập đôi vụt vào mông, đùi cháu B. UBND quận Lê Chân đã đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Sơn T. về hành vi bạo hành trẻ em để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Bị cha dượng đánh dã man vì làm đổ cơm khi ăn: Do bé D. thường làm đổ cơm và không chịu ăn nên Trần Thanh Tú (23 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cha dượng) dùng ống nhựa đánh bé. Đối tượng khai, trong tháng 7/2022 đã đánh 4 lần bằng roi, nặng nhất là vào ngày 25/7. Đối tượng còn khai, vợ cũng có đánh. Ngày 29/7/2022, Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Tú. Đồng thời, khởi tố bị can đối với Lầu Y Lầu (mẹ bé D.) và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú do đang mang thai, nuôi con nhỏ. >>> Xem thêm video: Đề nghị truy tố mẹ ruột và cha dượng bạo hành con gái 3 tuổi gây tử vong. Nguồn: THVL.

