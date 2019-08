Loạt trợ thủ của trùm đường dây đánh bạc Nam “ngọ”

Liên quan vụ việc Cơ quan CSĐT (C02) Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc 1600 tỷ của Hoàng Lại Nam (SN 1978, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội) – trùm Nam “ngọ”, với vai trò cầm đầu đường dây, Nam "Ngọ" đã cùng đồng phạm - những trợ thủ đắc lực móc nối với tổ chức web b8ag.com có máy chủ đặt ở nước ngoài để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web b8ag.com.



Trong đó, Nam hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp tổng đại lý trên trang web b8ag.com. Các trợ thủ đắc lực của Nam “ngọ” tại nhiều tỉnh thành đã hình thành lên những “vòi bạch tuộc” để tổ chức đánh bạc.

Dư luận quan tâm đến việc các trợ thủ đắc lực giúp sức cho trùm Nam “ngọ” điều hành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn này gồm những ai? vai trò của chúng thế nào?

Trùm cờ bạc Nam "ngọ" tại cơ quan công an.

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đến thời điểm này, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 13 người. Ngoài Nam “ngọ” có đến 12 bị can bị khởi tố trong đó không ít là đồng phạm, trợ thủ của trùm Nam “ngọ”.

Những đối tượng đồng phạm, tham gia và là trợ thủ của Nam “ngọ” trong việc tổ chức đánh bạc gồm Đặng Văn Hiển, sinh năm 1981, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thanh Ngà, sinh năm 1991, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Phan Văn Thắng, sinh năm 1975, trú tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Trần Mạnh Tiến, sinh năm 1982, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Trần Anh Minh, sinh năm 1970, trú tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, liên quan vụ án trên, có đến 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau gồm: Nguyễn Thanh Hà, SN 1979, trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Nguyễn Xuân Hưng, SN 1983, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Nguyễn Thanh Sơn, SN 1965, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; Phạm Đức Tùng, SN 1974, trú tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Phạm Văn Phương, SN 1972, trú tại thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Phương Hoài Nam, SN 1982, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Hoàng Trần Trung, SN 1981, trú tại phường Phước Long B, quận 9, TP HCM.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, ngày 12/8, Cơ quan CSĐT (C02) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web b8ag.com, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đến nay đã xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.

Tang vật vụ án.

Cục Hình sự Bộ Công an cho biết, từ ngày 30/7, C02 phối hợp với nhiều địa phương tiến hành thu thập chứng cứ liên quan đến đường dây đánh bạc qua trang web b8ag.com.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra tại các tỉnh thành như TP.Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, tỉnh Thái Bình, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và một số tỉnh, thành khác, ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 13 người.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án, bao gồm 8 ô tô, 22 điện thoại di động, 9 máy tính xách tay, hơn 4,4 tỷ đồng, 50.000 USD, cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, đường dây đánh bạc này đã giao dịch lượng tiền lên tới 1.600 tỷ đồng.

Bước đầu, CQĐT xác định thủ đoạn hoạt động tinh vi của các đối tượng. Cụ thể, trang web b8ag.com hoạt động trực tuyến trên mạng internet về cá độ bóng đá, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Tại Việt Nam, một số cá nhân đã móc nối với tổ chức này để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web b8ag.com.

Trong đó, đối tượng Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”, SN 1978, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp Tổng đại lý trên trang web b8ag.com.

Trước thời điểm bị bắt giữ, Nam “ngọ” được biết đến là một trùm khét tiếng từ Bắc đến Nam với 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, tiêu thụ tài sản người khác do phạm tội mà có và 1 tiền sự về hành vi đua xe trái phép. Ngoài ra, đối tượng này đã từng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích từ tháng 2/2014 nhưng đến tháng 3/2018 thì bất ngờ vụ án được đình chỉ điều tra bị can. Nam “ngọ” cũng từng thành lập công ty dịch vụ chuyên đòi nợ thuê và được dân xã hội biết tiếng do tính cách lì lợm và hung dữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.