Bắt "trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng qua Internet

Đối tượng cầm đầu đường dây - Nguyễn Văn Toán.

Tin từ công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua Internet với số tiền giao dịch trên 1000 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Giám đốc Công an tỉnh. Công an tỉnh đã triệt phá chuyên án Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Theo đó, cảnh sát bắt quả tang và khám xét khẩn cấp 15 tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 19 đối tượng trong đó có 5 đối tượng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và 14 đối tượng tại 5 huyện, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên (thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Khoái Châu, Tiên Lữ, Văn Lâm).

Vật chứng thu giữ gồm 12 bộ máy vi tính, 55 chiếc điện thoại di động, hơn 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.